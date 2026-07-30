Este animal fue considerado la solución ideal para afrontar las altas temperaturas del desierto australiano. Por eso, entre 1840 y 1907, los colonos británicos introdujeron entre 10.000 y 20.000 camellos provenientes de la India y Afganistán para explorar el interior del país y transportar mercancías a través de zonas inhóspitas.
Importaron 20.000 camellos para explorar el desierto y hoy es un reto millonario para Australia
La sobrepoblación de camellos importados para la exploración del desierto australiano se ha convertido en un desafío millonario debido a su impacto ambiental y dificultad de control
Sin embargo, la llegada de los vehículos motorizados durante el siglo XX volvió innecesario su uso. Muchos de estos animales fueron liberados y, al no tener depredadores naturales, comenzaron a reproducirse sin control. En la actualidad, Australia alberga la mayor población de camellos salvajes del mundo, con estimaciones que oscilan entre varios cientos de miles y más de un millón de ejemplares.
Creyeron que los camellos eran la solución para el desierto y terminaron creando una plaga difícil de controlar
El impacto de esta sobrepoblación en el desierto australiano quedó reflejado incluso en las redes sociales. En el canal de YouTube Jack Out The Back, el ganadero Jack Carmody publica videos sobre su lucha contra los camellos salvajes. Padre de tres hijos y conocido por su estilo directo, asegura que sacrifica cerca de 800 de estos animales al año con su rifle. Aunque el método puede resultar impactante, sostiene que es la forma más eficaz de controlar una plaga que afecta gravemente al ecosistema. "Es como quitar las malas hierbas del jardín", resume.
Los camellos consumen grandes cantidades de vegetación, compiten por el alimento con el ganado y la fauna nativa, y reducen los recursos disponibles para las comunidades aborígenes de Australia. Además, desestabilizan las dunas de arena, favoreciendo la erosión, y suelen contaminar los abrevaderos con sus excrementos o incluso con sus propios cadáveres cuando mueren cerca de las escasas fuentes de agua.
¿Por qué estos animales representa un problema para el desierto Australia?
Precisamente, el agua es uno de los mayores problemas. Estos animales, aunque pueden pasar semanas sin beber gracias a la humedad que obtienen de ciertas plantas, cuando encuentran agua su consumo es enorme. Un camello adulto puede beber hasta 50 galones en un solo día, agotando rápidamente los recursos hídricos en regiones donde el agua ya es escasa.
A ello se suma su elevada capacidad reproductiva. Las hembras pueden tener una cría cada dos años y vivir hasta 40 años en estado salvaje. Como consecuencia, la población de camellos puede duplicarse aproximadamente cada nueve años si no se aplican medidas de control.
En pocas palabras
- Importación histórica: Se introdujeron entre 10.000 y 20.000 camellos en Australia entre 1840 y 1907 para explorar el desierto.
- Sobrepoblación actual: Al quedar sin control, hoy Australia tiene la mayor población de camellos salvajes del mundo, generando un problema ecológico.
- Impacto negativo: Los camellos consumen vegetación nativa, compiten por recursos y afectan el ecosistema y fuentes de agua.