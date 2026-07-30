Importaron 20.000 camellos para explorar el desierto y hoy es un reto millonario para Australia

Sin embargo, la llegada de los vehículos motorizados durante el siglo XX volvió innecesario su uso. Muchos de estos animales fueron liberados y, al no tener depredadores naturales, comenzaron a reproducirse sin control. En la actualidad, Australia alberga la mayor población de camellos salvajes del mundo, con estimaciones que oscilan entre varios cientos de miles y más de un millón de ejemplares.

Creyeron que los camellos eran la solución para el desierto y terminaron creando una plaga difícil de controlar

El impacto de esta sobrepoblación en el desierto australiano quedó reflejado incluso en las redes sociales. En el canal de YouTube Jack Out The Back, el ganadero Jack Carmody publica videos sobre su lucha contra los camellos salvajes. Padre de tres hijos y conocido por su estilo directo, asegura que sacrifica cerca de 800 de estos animales al año con su rifle. Aunque el método puede resultar impactante, sostiene que es la forma más eficaz de controlar una plaga que afecta gravemente al ecosistema. "Es como quitar las malas hierbas del jardín", resume.