Durante siglos sobrevivieron al calor del desierto, pero ahora le salen ampollas por el cambio climático

Los veterinarios advierten que el problema para estos animales no se limita a la falta de agua. El estrés térmico provoca hipertermia, favorece la aparición de infecciones, reduce la producción de leche y altera el metabolismo de los camellos, que comen menos, pierden peso y presentan trastornos reproductivos.

El calor extremo del desierto avanza: ¿cómo afecta el cambio climático a los animales?

Estos animales son vitales porque proporcionan un suministro continuo de leche, incluso durante las épocas de sequía. Fortalecen los medios de subsistencia de los pastores y las economías locales, y ayudan a los ganaderos a recuperarse más rápidamente tras las crisis.

Aunque los camellos pueden tolerar temperaturas cercanas a los 40 °C gracias a mecanismos fisiológicos que reducen la pérdida de agua, los expertos sostienen que cuando el calor supera los 50 °C de forma frecuente, como ya ocurre en varias zonas del desierto Sahara y del norte de África, su organismo comienza a colapsar.

Como consecuencia, muchos pastores abandonan las zonas donde históricamente criaban camellos para buscar regiones con mayor disponibilidad de agua y vegetación. Para quienes dependen de estos animales como fuente de alimento e ingresos, el cambio climático dejó de ser una amenaza futura y ya compromete su forma de vida.