Durante siglos sobrevivieron al calor del desierto, pero ahora le salen ampollas por el cambio climático

En la región de Afar, en el noreste de Etiopía, los pastores aseguran que estos animales sufren ampollas en las patas, quemaduras en la piel, irritación en los ojos y una creciente mortalidad, un escenario que especialistas vinculan directamente con el cambio climático.
El cambio climático golpea a los animales del desierto: sufren quemaduras y alta mortalidad
Una investigación realizada en el desierto del sur de Etiopía concluyó que el aumento de las temperaturas y la variabilidad climática reducen la salud, la productividad y la capacidad reproductiva de los camellos. En Somalia, otro estudio sobre casi 6.000 hogares reveló que la mortalidad de estos animales por la sequía afecta a cerca del 46% de las familias que dependen de ellos, mientras que en algunas regiones la cifra asciende hasta el 73%.
Los veterinarios advierten que el problema para estos animales no se limita a la falta de agua. El estrés térmico provoca hipertermia, favorece la aparición de infecciones, reduce la producción de leche y altera el metabolismo de los camellos, que comen menos, pierden peso y presentan trastornos reproductivos.
El calor extremo del desierto avanza: ¿cómo afecta el cambio climático a los animales?
Estos animales son vitales porque proporcionan un suministro continuo de leche, incluso durante las épocas de sequía. Fortalecen los medios de subsistencia de los pastores y las economías locales, y ayudan a los ganaderos a recuperarse más rápidamente tras las crisis.
Aunque los camellos pueden tolerar temperaturas cercanas a los 40 °C gracias a mecanismos fisiológicos que reducen la pérdida de agua, los expertos sostienen que cuando el calor supera los 50 °C de forma frecuente, como ya ocurre en varias zonas del desierto Sahara y del norte de África, su organismo comienza a colapsar.
Como consecuencia, muchos pastores abandonan las zonas donde históricamente criaban camellos para buscar regiones con mayor disponibilidad de agua y vegetación. Para quienes dependen de estos animales como fuente de alimento e ingresos, el cambio climático dejó de ser una amenaza futura y ya compromete su forma de vida.
En pocas palabras
- Cambio climático: El calor extremo provoca ampollas y alta mortalidad en camellos en África.
- Impacto en animales: El estrés térmico afecta la salud, reproducción y medios de subsistencia de estos animales.
- Consecuencias: Pastores abandonan zonas, y el cambio climático compromete su forma de vida.