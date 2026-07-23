Quince castores fueron liberados en el desierto y cuatro años después llegó la gran sorpresa: lo transformaron en un oasis

Los resultados fueron visibles en pocos años. Para 2006, estos animales ya habían construido más de 30 presas naturales a lo largo del río, transformando un paisaje cada vez más seco en una red de zonas húmedas. Sin embargo, en 2008 una fuerte crecida destruyó por completo esa infraestructura natural.

Desierto transformado por castores: el regreso de un ecosistema

Lejos de desaparecer, los animales volvieron a demostrar su extraordinaria capacidad de adaptación. En menos de un año reconstruyeron todos sus diques y, para 2009, los registros oficiales contabilizaban nuevamente más de 30 presas activas, restaurando gran parte de los beneficios ecológicos que habían generado.

Ese mismo año también comenzó una nueva etapa para la población. Los cambios en el caudal impulsaron a los descendientes de los castores originales a dispersarse hacia otros sectores de la cuenca, ampliando gradualmente su presencia en distintos cursos de agua del desierto.

En 2026 el futuro de estos animales vuelve a generar preocupación. Las estimaciones indican que en toda la cuenca binacional del río San Pedro sobreviven apenas entre 33 y 46 ejemplares. Además de la reducción de su número, los castores enfrentan otro obstáculo. Las compuertas metálicas instaladas en distintos tramos del muro fronterizo entre Estados Unidos y México dificultan sus desplazamientos, limitan la conexión entre colonias y reducen su capacidad para mantener poblaciones estables de forma natural.