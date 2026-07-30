Un accidente en el Acceso Sur destapó la presunta posesión ilegal del auto de una fallecida

Y que esa persona se valió de un poder amplio de autorización de manejo "firmado por mi madre fallecida" en enero de 2025 para disponer del vehículo en calidad de apoderado. Ese documento, explicó, lleva la firma de una escribana pública que trabaja en forma particular y tiene su oficina en Ciudad.

"Ahora el auto está destrozado", se quejó López, quien prometió denunciar judicialmente los hechos "para que caigan todos los involucrados".

Desde la Municipalidad de Mendoza explicaron a Diario UNO que el procedimiento de entrega del rodado al hombre que se presentó como apoderado fue legítimo y que esa condición había sido validada por la Justicia.

Radio Nihuil se contactó con la escribanía que aparece como firmante del documento que permitió el retiro del vehículo de la playa de secuestros de Capital.

Desde la misma desconocieron la gestión y contestaron que la notaria que aparece como firmante no rubricó ningún documento ni poder a nombre de esa persona de apellido Núñez. Y que el número de registro notarial que figura en el documento no es real, tal como confirmó Diario UNO tomando como referencia el padrón del Colegio Notarial de Mendoza.

Capital: "La entrega del auto secuestrado fue ordenada por la Justicia"

Mariela Spaltro, abogada del área Remates Judiciales de la Municipalidad de Mendoza, explicó que la entrega del Corsa a ese hombre de apellido Núñez "no fue ordenada por la comuna sino por la Justicia, que avaló la validez del documento-poder firmado por la escribana y legitimado por el Colegio Notarial".

La gestión se hizo a pedido de Núñez, quien se presentó para retirar el vehículo con el poder de autorización de manejo fechado en enero de 2025, para evitar el remate del rodado cuando se trata de infracciones viales.

Mariela Spaltro, abogada de Capital y titular del área Remates Judiciales. Foto: Matías Pascualetti

"El procedimiento está regulado por ley y se había iniciado para remate. El poder fue presentado hace 1 año y medio: estaba firmado por una escribana y reunía todos los requisitos formales, como la legalización en el Colegio Notarial. Todo fue presentado en el Juzgado de Paz, que finalmente ordenó a la comuna entregarle al vehículo a Núñez".

La abogada de Capital admitió que el miércoles fue visitada por Facundo López, hijo de la propietaria del auto -ya fallecida-; y que le informó cómo había ocurrido el procedimiento que terminó con la entrega del rodado.

"De haber irregularidades en el poder de autorización de manejo, deberán dar explicaciones los responsables de confección y firma de ese documento. En todo caso, desde la comuna pediremos que investigue la Fiscalía", expresó.