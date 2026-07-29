Otro accidente de tránsito causó una muerte en Mendoza este miércoles. La víctima conducía una moto que chocó contra una camioneta y falleció en el acto. El hecho ocurrió en Las Heras en horas de la tarde y nada pudieron hacer los profesionales de la salud que llegaron en dos ambulancias del SEC (Servicio de Emergencias Coordinado).
Murió un motociclista en un accidente de tránsito al chocar de frente con un Rastrojero
El choque entre una moto y un Rastrojero causó la muerte del conductor del rodado menor. El accidente falta ocurrió en Las Heras
El motociclista falleció como consecuencia de las severas heridas que sufrió en el siniestro vial ocurrido en inmediaciones de calle Paso Hondo y Ruta Nacional 40, camino a San Juan, en el departamento de Las Heras.
El conductor de la camioneta involucrada sufrió politraumatismos considerados no graves y fue trasladado al hospital Lagomaggiore.
Cómo fue el accidente fatal en Las Heras
El accidente se registró alrededor de las 16 cuando, por causas que son materia de investigación, una motocicleta Corven Hunter 150 cc, conducida por un hombre de 35 años, que circulaba por calle Paso Hondo de oeste a este, habría invadido el carril contrario, y entonces colisionó de frente con una camioneta Rastrojero, al mando de un hombre de 27 años que transitaba en sentido este-oeste.
Debido a la violencia del impacto el motociclista murió en el acto. Así lo constató personal del Servicio de Emergencias Coordinado en el lugar del accidente. En tanto, el conductor de la camioneta fue asistido por presentar politraumatismos moderados y posteriormente trasladado al hospital Lagomaggiore. Iba con un acompañante que resultó ileso.
En el lugar trabajaron personal de la Delegación Vial Gran Mendoza, del Servicio de Emergencias Coordinado, efectivos de la jurisdicción, Tránsito Municipal de Las Heras y Policía Científica, que realizó las pericias para establecer la mecánica del accidente.
En pocas palabras
- Accidente fatal: un motociclista murió al chocar contra un Rastrojero en Las Heras.
- Impacto frontal: el conductor de la moto habría invadido el carril contrario, colisionando con la camioneta.
- Lesionados: el conductor de la camioneta sufrió politraumatismos y fue trasladado al hospital Lagomaggiore.