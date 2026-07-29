Murió un motociclista en un accidente de tránsito al chocar de frente con un Rastrojero

El lugar del accidente fatal en Las Heras. Foto: Ministerio de Seguridad

Cómo fue el accidente fatal en Las Heras

El accidente se registró alrededor de las 16 cuando, por causas que son materia de investigación, una motocicleta Corven Hunter 150 cc, conducida por un hombre de 35 años, que circulaba por calle Paso Hondo de oeste a este, habría invadido el carril contrario, y entonces colisionó de frente con una camioneta Rastrojero, al mando de un hombre de 27 años que transitaba en sentido este-oeste.

Debido a la violencia del impacto el motociclista murió en el acto. Así lo constató personal del Servicio de Emergencias Coordinado en el lugar del accidente. En tanto, el conductor de la camioneta fue asistido por presentar politraumatismos moderados y posteriormente trasladado al hospital Lagomaggiore. Iba con un acompañante que resultó ileso.

En el lugar trabajaron personal de la Delegación Vial Gran Mendoza, del Servicio de Emergencias Coordinado, efectivos de la jurisdicción, Tránsito Municipal de Las Heras y Policía Científica, que realizó las pericias para establecer la mecánica del accidente.