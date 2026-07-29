Dos detenidos por el salvaje ataque a una policía y a un sereno a quienes les arrojaron agua hirviendo

El hecho ocurrió en Godoy Cruz. Foto: ilustrativa

El operativo y las detenciones

Tras la denuncia del hecho, la Policía activó un protocolo de emergencia para dar con los asaltantes y recuperar el armamento sustraído. Efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) interceptaron en la intersección de calles Luzuriaga y El Nihuil a un sujeto que llevaba en su poder el celular de la policía agredida.

Ese primer procedimiento derivó en una inspección sobre una vivienda de calle El Nihuil al 900. En el patio del inmueble, los uniformados hallaron un bolso y una campera policial con las insignias de la auxiliar, mientras que en el techo secuestraron una mochila y calzado de la víctima.

Dentro de un departamento interno de la misma propiedad localizaron al segundo sospechoso oculto, procediendo a su aprehensión.

A pesar del secuestro de parte del botín, los investigadores continúan con las tareas para localizar la pistola Taurus 9mm provista a la uniformada.

Tortura, golpes y robo en el Club Municipal

El hecho se desencadenó cerca de la 1.20 del martes en el predio deportivo ubicado en el cruce de Huergo y Cipolletti. Allí prestaban funciones de custodia la auxiliar Gisel Macarena Ríos (29) y el vigilador Ulises Ariel Pacheco Chacón (20).

Aprovechando la oscuridad y el escaso movimiento, dos delincuentes armados con una pistola y un cuchillo irrumpieron en el predio y los encañonaron sin darles margen de respuesta.

Lejos de conformarse con las pertenencias personales, los asaltantes actuaron con extrema ensañamiento: le arrojaron una mesa sobre el cuerpo a la mujer policía y le tiraron una motocicleta encima al vigilador privado. Les arrojaron agua a alta temperatura sobre distintas partes del cuerpo, provocándoles severas quemaduras.

Antes de huir, los delincuentes dejaron a ambas víctimas maniatadas y encerradas en las instalaciones para ganar tiempo. Tras varios minutos de angustia, la auxiliar y el sereno lograron zafarse de las ataduras y caminaron hasta la Comisaría 7ª para pedir auxilio y radicar la denuncia.