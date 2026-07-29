Un policía fue detenido luego de que su ex lo denunciara por abuso sexual

Marcelo Puertas, de la Inspección General de Seguridad, confirmó que el policía acusado de abuso sexual fue detenido y sumariado. Foto: archivo

Posible abuso sexual en Rivadavia

Los hechos denunciados ocurrieron el domingo en el distrito rivadaviense La Libertad. Una mujer dormía cuando cerca de las 5 de la mañana despertó al ser atacada por un hombre que apareció en su cuarto con un pasamontañas cubriéndole la cabeza.

En el forcejeo la víctima logró quitarle esa prenda y advirtió que se trataba de su ex pareja.

Siempre según la denuncia, el policía agresor escapó después del ataque pero antes intentó borrar las huellas o pruebas con un toallón y obligó a la mujer a hacer lo mismo en sus zonas íntimas.

Otra situación parecida fue la amenaza que habría recibido la denunciante para que mandara mensaje de whatsapp a su ex para simular que mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Y también para que no hiciera la denuncia.

Sin embargo la mujer llamó al 911 y personal del Centro Estratégico de Operaciones llegó hasta su domicilio y la encontró en estado de conmoción, shock y llantos según contó Radio Regional del Este.

Desde la Inspección General de Seguridad, a cargo de Marcelo Puertas, confirmaron que el acusado fue sumariado, quedó en situación de pasiva y mientras dure la investigación cobrará 30% de su sueldo.