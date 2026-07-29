Un caso de posible abuso sexual ha conmovido en los últimos días a la comunidad de Rivadavia. Por el hecho fue sumariado y quedó detenido con prisión domiciliaria un miembro de la Policía de Mendoza.
Un policía fue detenido luego de que su ex lo denunciara por abuso sexual
Los hechos ocurrieron en Rivadavia. Un auxiliar de Infantería fue acusado de taparse la cara con un pasamontañas y atacar a su ex cuando dormía en su casa
Según la información que trascendió, se trata de un auxiliar que se desempeña en el cuerpo de Infantería de la Ciudad de Mendoza, quien fue acusado por su ex pareja, quien se presentó en la Fiscalía de Rivadavia para formalizar la denuncia.
Mientras avanza la investigación el funcionario policial deberá permanecer detenido en su casa. Además, le retiraron el arma y el chaleco reglamentario y le secuestraron el celular y prendas de vestir.
Posible abuso sexual en Rivadavia
Los hechos denunciados ocurrieron el domingo en el distrito rivadaviense La Libertad. Una mujer dormía cuando cerca de las 5 de la mañana despertó al ser atacada por un hombre que apareció en su cuarto con un pasamontañas cubriéndole la cabeza.
En el forcejeo la víctima logró quitarle esa prenda y advirtió que se trataba de su ex pareja.
Siempre según la denuncia, el policía agresor escapó después del ataque pero antes intentó borrar las huellas o pruebas con un toallón y obligó a la mujer a hacer lo mismo en sus zonas íntimas.
Otra situación parecida fue la amenaza que habría recibido la denunciante para que mandara mensaje de whatsapp a su ex para simular que mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Y también para que no hiciera la denuncia.
Sin embargo la mujer llamó al 911 y personal del Centro Estratégico de Operaciones llegó hasta su domicilio y la encontró en estado de conmoción, shock y llantos según contó Radio Regional del Este.
Desde la Inspección General de Seguridad, a cargo de Marcelo Puertas, confirmaron que el acusado fue sumariado, quedó en situación de pasiva y mientras dure la investigación cobrará 30% de su sueldo.
En pocas palabras
- Detención policial: un auxiliar de Infantería fue detenido por abuso sexual en Rivadavia.
- Denuncia de expareja: la víctima lo reconoció tras un ataque con pasamontañas mientras dormía.
- Investigación en curso: el acusado fue sumariado y se encuentra con prisión domiciliaria.