La viralización de un video en el que un grupo de presos del penal San Felipe apareció en una transmisión en vivo con el streamer Valentín Melo puso el foco sobre el ingreso de celulares a las cárceles mendocinas. Sin embargo, detrás de ese episodio también surgió otra pregunta: quiénes son los internos que participaron de la videollamada y por qué estaban detenidos.
Qué causas tienen los presos mendocinos que estuvieron en vivo en un streaming desde el penal San Felipe
Se trata de 5 internos procesados sin condena firme, por hechos menores. Tras la transmisión, podrían perder beneficios e incluso ser trasladados a otro penal
Se trata de 5 hombres alojados en el módulo 8B de San Felipe, el establecimiento destinado a personas procesadas, es decir, que aún no tienen una condena firme. Todos están imputados por delitos de menor gravedad y ahora enfrentan un sumario administrativo que podría derivar en sanciones disciplinarias, afectar futuros beneficios e incluso motivar un traslado a otro penal si las autoridades consideran que es necesario para avanzar con la investigación.
Sanciones y posible traslado de penal
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, confirmó que los internos ya fueron identificados y que se inició un sumario administrativo para determinar las responsabilidades por la utilización de un teléfono celular, un elemento cuya tenencia está prohibida en las cárceles mendocinas.
Entre las medidas que podrían aplicarse figuran restricciones a beneficios internos, como la suspensión de actividades recreativas. Sin embargo, las consecuencias también podrían extenderse más allá de la sanción inmediata.
Desde el Servicio Penitenciario explicaron que un sumario disciplinario impacta sobre la calificación de conducta y concepto del interno. Esa evaluación forma parte de los antecedentes que se analizan cuando una persona condenada solicita beneficios previstos en el régimen de ejecución penal, por lo que una sanción de este tipo puede jugarle en contra más adelante.
Otra de las alternativas que analiza el Servicio Penitenciario es el traslado de los internos a otro establecimiento.
La medida podría adoptarse si las autoridades consideran que la permanencia de alguno de los detenidos en el módulo donde ocurrió el hecho puede entorpecer la investigación administrativa o afectar su desarrollo.
En paralelo, la investigación también busca determinar cómo ingresó el teléfono celular al penal, una situación que alcanza al personal penitenciario ante la posibilidad de que haya existido algún grado de complicidad.
El caso que se volvió viral
La investigación comenzó luego de que un fragmento de una transmisión realizada por la plataforma Kick se viralizara en redes sociales. Durante una videollamada realizada a través de OmeTV, 4 de los internos se presentaron ante el streamer Valentín Melo y revelaron espontáneamente dónde estaban alojados.
"Somos argentinos. De Mendoza... Estamos en el penal de San Felipe", dijeron durante la transmisión, mientras uno de ellos mostraba una camiseta de la Selección argentina para confirmar su procedencia.
A partir de la difusión del video, las autoridades penitenciarias identificaron a los involucrados e iniciaron el expediente disciplinario que ahora definirá las sanciones que deberán afrontar.
En pocas palabras
- Presos filmados: cinco internos de San Felipe participaron de un streaming en vivo, imputados por delitos menores y sin condena firme.
- Posibles sanciones: enfrentan un sumario administrativo que podría incluir restricciones de beneficios o traslado a otro penal.
- Investigación: se analiza cómo ingresó el celular al penal, con la posibilidad de complicidad del personal penitenciario.