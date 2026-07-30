Qué causas tienen los presos mendocinos que estuvieron en vivo en un streaming desde el penal San Felipe

Entre las medidas que podrían aplicarse figuran restricciones a beneficios internos, como la suspensión de actividades recreativas. Sin embargo, las consecuencias también podrían extenderse más allá de la sanción inmediata.

Desde el Servicio Penitenciario explicaron que un sumario disciplinario impacta sobre la calificación de conducta y concepto del interno. Esa evaluación forma parte de los antecedentes que se analizan cuando una persona condenada solicita beneficios previstos en el régimen de ejecución penal, por lo que una sanción de este tipo puede jugarle en contra más adelante.

Otra de las alternativas que analiza el Servicio Penitenciario es el traslado de los internos a otro establecimiento.

La medida podría adoptarse si las autoridades consideran que la permanencia de alguno de los detenidos en el módulo donde ocurrió el hecho puede entorpecer la investigación administrativa o afectar su desarrollo.

En paralelo, la investigación también busca determinar cómo ingresó el teléfono celular al penal, una situación que alcanza al personal penitenciario ante la posibilidad de que haya existido algún grado de complicidad.

La ministra Mercedes Rus brindó una conferencia de prensa y habló sobre las posibles sanciones a los presos involucrados en la transmisión de streaming.

El caso que se volvió viral

La investigación comenzó luego de que un fragmento de una transmisión realizada por la plataforma Kick se viralizara en redes sociales. Durante una videollamada realizada a través de OmeTV, 4 de los internos se presentaron ante el streamer Valentín Melo y revelaron espontáneamente dónde estaban alojados.

"Somos argentinos. De Mendoza... Estamos en el penal de San Felipe", dijeron durante la transmisión, mientras uno de ellos mostraba una camiseta de la Selección argentina para confirmar su procedencia.

A partir de la difusión del video, las autoridades penitenciarias identificaron a los involucrados e iniciaron el expediente disciplinario que ahora definirá las sanciones que deberán afrontar.