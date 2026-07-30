5 bebés muertos en Francia: qué es la negación del embarazo, el trastorno psicológico detrás del crimen

¿Qué es la negación del embarazo?

La negación del embarazo, también conocida como embarazo críptico, embarazo en blanco o embarazo no percibido, es un fenómeno psicológico en el que una mujer no es consciente de que está embarazada. Los especialistas explican que no se trata de una decisión voluntaria ni de un intento deliberado por ocultar la gestación, sino de un mecanismo inconsciente que puede prolongarse hasta el parto.

Este cuadro es diferente al ocultamiento del embarazo. En ese caso, la mujer sabe que está embarazada, pero decide mantenerlo en secreto. En la negación del embarazo, en cambio, la propia persona no reconoce la gestación y puede interpretar los síntomas como problemas digestivos, alteraciones hormonales u otras molestias. Incluso pueden presentarse sangrados similares a una menstruación y un crecimiento abdominal poco evidente.

Qué dicen las investigaciones científicas

Durante años se creyó que la negación del embarazo estaba asociada exclusivamente a traumas o enfermedades psiquiátricas. Sin embargo, investigaciones recientes cuestionan esa idea y sostienen que también puede aparecer en mujeres sin antecedentes psicopatológicos.

Además, factores como el estrés extremo, los cambios hormonales, los conflictos familiares, la presión social o situaciones económicas complejas podrían influir en este fenómeno, aunque todavía no existe consenso absoluto sobre sus causas.

Uno de los trabajos citados por la Revista Clínica Contemporánea, editada por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, fue realizado por las psicólogas Laura Álvarez-Cienfuegos Cercas, del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, y María Villasante Holgado, del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

La importancia del acompañamiento especializado

Según las especialistas, descubrir un embarazo en el momento del parto genera un fuerte impacto emocional. No obstante, remarcan que una intervención psicoterapéutica especializada y el apoyo familiar pueden favorecer el desarrollo del vínculo entre la madre y el recién nacido.

El estudio también plantea nuevas líneas de investigación, entre ellas la posible influencia de una percepción corporal diferente y la existencia de antecedentes familiares de negación del embarazo, aspectos que aún requieren mayor evidencia científica.

Mientras tanto, el caso ocurrido en Francia continúa bajo investigación judicial y los resultados de las autopsias serán determinantes para esclarecer qué ocurrió con los cinco bebés hallados en la vivienda.