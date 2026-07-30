"Va a dar bien", dijo antes que el dosaje de alcoholemia superara los 3 gramos

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“VA A DAR BIEN”: SUPERÓ EL MÁXIMO DE MEDICIÓN



En un operativo de alcoholemia de la ANSV en el Peaje Tigre de la autopista Panamericana, un conductor superó la medición posible del alcoholímetro.



El vehículo y la licencia de conducir fueron retenidos.



VIDEO pic.twitter.com/yCjMbvDXIc — Seguridad Vial (@ANSV_Ar) July 27, 2026

El conductor alcoholizado que superó el máximo detectable

Fuentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informaron en sus redes sociales que el hecho ocurrió a la altura del Peaje Tigre, donde el automovilista, oriundo de la ciudad bonaerense de Carapachay, afirmó que la medición "va a dar bien" cuando el personal le pidió que sople el alcoholímetro.

Sin embargo, el hombre excedió el máximo de medición del aparato -que es de 3 gramos- y no fue posible conocer la cantidad de gramos de alcohol por litro de sangre con los que se movilizaba en esa zona.

"Le recuerdo que en provincia es tolerancia cero", expresó la agente, a lo que el conductor alcoholizado balbuceó: "Sí. No, igual va a dar bien... Va... Va...". Ante esta situación, los trabajadores de la ANSV le retuvieron la licencia de conducir y el auto Toyota blanco cuando llevaron a cabo el procedimiento entre el sábado a la noche y la madrugada del domingo pasado en ambos sentidos de circulación.

Como resultado del operativo, se fiscalizaron un total de 3.627 rodados, se sancionó a más de 100 conductores y se detectaron 85 alcoholemias positivas. "Cada alcoholemia detectada es un posible siniestro vial evitado", advirtieron desde el organismo nacional.