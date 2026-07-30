No solamente manejaba alcoholizado. No sólo superó el máximo que puede detectar el alcoholímetro. Sino que antes de conocer el vergonzoso resultado, se arriesgó a pronosticar que "va a dar bien". Su vaticinio no se cumplió y terminó siendo multado en una autopista de Buenos Aires.
"Va a dar bien", dijo antes que el dosaje de alcoholemia superara los 3 gramos
Tras detectar que manejaba con un alto grado de alcoholemia, los agentes de tránsito le retuvieron el vehículo y efectuaron la multa correspondiente
El conductor superó el límite en un test de alcoholemia durante un operativo de control rutinario que fue efectuado en la autopista Panamericana de Buenos Aires.
Tras detectar que manejaba con un alto grado de alcoholemia, los agentes de tránsito le retuvieron el vehículo y efectuaron la multa correspondiente.
El conductor alcoholizado que superó el máximo detectable
Fuentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informaron en sus redes sociales que el hecho ocurrió a la altura del Peaje Tigre, donde el automovilista, oriundo de la ciudad bonaerense de Carapachay, afirmó que la medición "va a dar bien" cuando el personal le pidió que sople el alcoholímetro.
Sin embargo, el hombre excedió el máximo de medición del aparato -que es de 3 gramos- y no fue posible conocer la cantidad de gramos de alcohol por litro de sangre con los que se movilizaba en esa zona.
"Le recuerdo que en provincia es tolerancia cero", expresó la agente, a lo que el conductor alcoholizado balbuceó: "Sí. No, igual va a dar bien... Va... Va...". Ante esta situación, los trabajadores de la ANSV le retuvieron la licencia de conducir y el auto Toyota blanco cuando llevaron a cabo el procedimiento entre el sábado a la noche y la madrugada del domingo pasado en ambos sentidos de circulación.
Como resultado del operativo, se fiscalizaron un total de 3.627 rodados, se sancionó a más de 100 conductores y se detectaron 85 alcoholemias positivas. "Cada alcoholemia detectada es un posible siniestro vial evitado", advirtieron desde el organismo nacional.