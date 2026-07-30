Las autoridades policiales de la localidad de Orange, en el sureste de Francia, detuvieron a una mujer de 32 años luego de descubrir una escena de terror dentro de su propio departamento. La imputada debió ser trasladada de urgencia a un centro médico tras dar a luz en la vivienda en el marco de un embarazo que había mantenido oculto a todo su entorno.
Horror y conmoción: detienen a una mujer con restos de 5 bebés en su departamento
El impactante caso conmociona al mundo entero. La pareja de la sospechosa descubrió las cajas con los cuerpos
Mientras la paciente permanecía bajo observación médica, su pareja regresó a la casa familiar para ordenar el lugar. Fue en ese momento cuando se topó con una serie de cajas escondidas que contenían los restos óseos de cuatro recién nacidos y el cadáver de un quinto recién nacido, confirmando la trágica muerte de los bebés.
Un descubrimiento aterrador
La Fiscalía de Carpentras tomó cartas en el asunto y abrió formalmente una causa por asesinato para determinar la responsabilidad penal de la mujer. La detención de la sospechosa se concretó en el preciso instante en que los médicos le dieron el alta y se disponía a abandonar el centro de salud.
Paralelamente, los peritos forenses analizan los restos hallados para esclarecer las causas exactas y la fecha aproximada de cada deceso. Ante la gravedad del panorama, la Justicia dispuso la acogida provisional inmediata del recién nacido y dio intervención urgente a los servicios sociales para resguardar a los otros dos hijos menores de la pareja, de 8 y 9 años.
Además, la fiscalía encargó estudios psicológicos a la mujer detenida para evaluar posibles cuadros de alteración mental o negación del embarazo.
Una familia que parecía "normal"
El impacto entre los vecinos de la zona es absoluto. La pareja convivía junto a los niños, quienes asistían con total normalidad al colegio del barrio sin levantar sospechas.
Testimonios de residentes del edificio señalaron que la cotidianeidad de la casa parecía la de cualquier familia: la mujer solía buscar a los chicos para almorzar mientras su pareja trabajaba fuera.
Especialistas recuerdan que estos trágicos episodios suelen estar vinculados a cuadros clínicos complejos como la negación del embarazo. Por lo pronto, los investigadores aguardan los resultados finales de las autopsias para avanzar con las imputaciones en el tribunal.
En pocas palabras
- Detuvieron a mujer: hallaron restos de cinco bebés en su departamento en Francia.
- Descubrimiento macabro: su pareja encontró las cajas con los cuerpos de los recién nacidos.
- Investigación en curso: se abrió una causa por asesinato y se analizan los restos para determinar las causas de muerte.