Horror y conmoción: detienen a una mujer con restos de 5 bebés en su departamento

El episodio puede estar relacionado a lo que se conoce como "negación del embarazo".

Paralelamente, los peritos forenses analizan los restos hallados para esclarecer las causas exactas y la fecha aproximada de cada deceso. Ante la gravedad del panorama, la Justicia dispuso la acogida provisional inmediata del recién nacido y dio intervención urgente a los servicios sociales para resguardar a los otros dos hijos menores de la pareja, de 8 y 9 años.

Además, la fiscalía encargó estudios psicológicos a la mujer detenida para evaluar posibles cuadros de alteración mental o negación del embarazo.

Una familia que parecía "normal"

El impacto entre los vecinos de la zona es absoluto. La pareja convivía junto a los niños, quienes asistían con total normalidad al colegio del barrio sin levantar sospechas.

Testimonios de residentes del edificio señalaron que la cotidianeidad de la casa parecía la de cualquier familia: la mujer solía buscar a los chicos para almorzar mientras su pareja trabajaba fuera.

Especialistas recuerdan que estos trágicos episodios suelen estar vinculados a cuadros clínicos complejos como la negación del embarazo. Por lo pronto, los investigadores aguardan los resultados finales de las autopsias para avanzar con las imputaciones en el tribunal.