Borracho y sin control

Richard Stevenson estaba borracho al momento del accidente.

Durante la audiencia de detención del lunes, la fiscalía presentó evidencias probatorias muy contundentes. Múltiples testigos relataron ante las autoridades cómo el acusado consumió bebidas alcohólicas de forma ininterrumpida durante toda la jornada recreativa. Las cámaras de seguridad locales también registraron los peligrosos movimientos de la nave a través de los canales poco antes del choque mortal.

Las declaraciones de los funcionarios policiales reflejaron la gravedad extrema del suceso. "Este hombre era una bomba de tiempo a punto de estallar y esa bomba estalló este pasado sábado en el río Fox", argumentó el subjefe Brian Miller durante la tensa sesión judicial. Ante la contundencia de las pruebas, el magistrado a cargo del caso ordenó mantener al responsable bajo estricta prisión preventiva.

Los registros del acusado exponen un patrón de conducta sumamente peligroso a lo largo de los años. La justicia procesó a Stevenson en tres ocasiones anteriores por manejar bajo los efectos del alcohol. También acumula tres cargos previos por manejo irresponsable, además de cuatro faltas menores por exceso de velocidad. Tras la reciente fatalidad, la fiscalía imputó al detenido por homicidio imprudente con agravantes.