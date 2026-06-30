Un conductor dijo que había tomado un remedio pero estaba muy borracho

Al ser consultado por los fiscalizadores sobre qué había consumido antes de conducir, el conductor respondió: "Un remedio".

Sin embargo, el test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

Tras comprobar la infracción, los agentes retuvieron la licencia de conducir y secuestraron el vehículo, tal como establece la normativa vigente para estos casos.

Una empleada se negó a un control de alcoholemia, la despidieron y la Justicia ordenó indemnizarla. Foto gentileza tn.com.ar

Además, el infractor recibió una multa superior a los 5 millones de pesos, será inhabilitado para conducir y deberá realizar nuevamente el curso teórico correspondiente para recuperar su licencia.

Cambia con el nuevo sistema 2026

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dio un paso clave al oficializar la Disposición 167/2026, que introduce un esquema de códigos unívocos para identificar las infracciones de tránsito en todo el territorio argentino.

Esta novedad busca unificar los criterios entre provincias y municipios, mejorar el sistema de scoring y facilitar el intercambio de datos entre organismos de tránsito.

Con esta medida, cada infracción tendrá un código único e idéntico en todo el país, agilizando el funcionamiento del sistema de puntos y la interoperabilidad entre las diferentes regiones.

Fuente: minutouno.com