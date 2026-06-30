Un conductor dijo que había tomado un remedio pero estaba muy borracho

Un conductor de 69 años ebrio, con 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre, recibió una millonaria multa. Estaba borracho pero dijo que era culpa de un remedio. Le quitaron la licencia.
En Trelew, un hombre de 69 años dio positivo con 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre durante un control de alcoholemia y, al conocer el resultado, aseguró que solo había tomado "un remedio", aunque el examen confirmó que manejaba con una elevada graduación alcohólica.
El procedimiento fue realizado durante la madrugada del 27 de junio por agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en el marco de un operativo de control vehicular en la ciudad chubutense.
Al ser consultado por los fiscalizadores sobre qué había consumido antes de conducir, el conductor respondió: "Un remedio".
Sin embargo, el test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.
Tras comprobar la infracción, los agentes retuvieron la licencia de conducir y secuestraron el vehículo, tal como establece la normativa vigente para estos casos.
Además, el infractor recibió una multa superior a los 5 millones de pesos, será inhabilitado para conducir y deberá realizar nuevamente el curso teórico correspondiente para recuperar su licencia.
Cambia con el nuevo sistema 2026
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dio un paso clave al oficializar la Disposición 167/2026, que introduce un esquema de códigos unívocos para identificar las infracciones de tránsito en todo el territorio argentino.
Esta novedad busca unificar los criterios entre provincias y municipios, mejorar el sistema de scoring y facilitar el intercambio de datos entre organismos de tránsito.
Con esta medida, cada infracción tendrá un código único e idéntico en todo el país, agilizando el funcionamiento del sistema de puntos y la interoperabilidad entre las diferentes regiones.
Fuente: minutouno.com