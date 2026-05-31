Un conductor borracho llevaba casi el triple de lo permitido de alcohol en sangre

Guaymallén: conducía con casi el triple de alcohol permitido

Alrededor de las 17 del sábado, personal de la Policía Vial que realizaba un control vehicular fijo en la intersección de calles Victoria y Profesor Mathus, en Guaymallén, detuvo la marcha de una camioneta Nissan Frontier.

Al realizarle el test de alcoholemia al conductor, un hombre de 51 años el dosaje arrojó un resultado de 1,47 gramos de alcohol en sangre. Ante esta situación, el ciudadano fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 57°. Además, se procedió al secuestro del rodado y se le labró el correspondiente proceso contravencional.

las heras al 200 ciudad de mendoza En un local de calle Las Heras al 200 un cliente se fue sin pagar su consumición. Foto: Google maps

Ciudad: Detenido por irse sin pagar de un restaurante e iniciar una discusión

Un llamado al 911 alertó a las 16.30 del sábado sobre una fuerte discusión en la vía pública, frente al local gastronómico Don Otto, ubicado en calle Las Heras 242, en pleno centro capitalino.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 1° constataron que un hombre de 46 años se había retirado del establecimiento propiedad de la víctima, un hombre de 57 años, sin abonar la consumición realizada. Tras las averiguaciones del caso, el sujeto fue aprehendido y trasladado a la sede policial, donde la Justicia ordenó las medidas de rigor.

Luján de Cuyo: Investigan violento robo armado en una obra en construcción

Cerca de la medianoche, a las 23.45, se registró un asalto en una obra en construcción ubicada en las inmediaciones de Ruta 82 y Panamericana, en Luján de Cuyo.

La víctima, un hombre de 42 años denunció que fue sorprendida por un grupo de individuos. Uno de los malvivientes lo amenazó con un arma de fuego para exigirle sus pertenencias. Los delincuentes lograron sustraerle un teléfono celular, documentación personal y una billetera que contenía 50 mil pesos en efectivo. En el caso interviene la Oficina Fiscal de la jurisdicción (Comisaría 30°), y la Policía realiza intensas medidas para intentar esclarecer el hecho e identificar a los autores.