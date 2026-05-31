Desde la primera hora de este domingo hay un corte de agua en varias zonas de Buenos Aires

Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua y de garantizar la calidad del servicio de agua potable, este domingo 31 de mayo, personal técnico de AySA llevará adelante la limpieza e inspección de las rejas de la torre de toma de la Planta Potabilizadora General Belgrano, ubicada en la localidad de Bernal, partido de Quilmes.

Al amanecer, un equipo de buceo de AySA se acercará en embarcaciones a las torres de toma de agua, ubicadas en el interior del Río de la Plata, para realizar tareas rutinarias de limpieza y revisión de las rejas que evitan el ingreso de objetos provenientes del río. Estas acciones se llevan a cabo con ayuda de tecnología avanzada y permiten generar un ahorro de energía y un mayor rendimiento del sistema de elevación.

La torre toma de la planta es el primer punto de captación de agua del río, siendo esta nuestra materia prima. Por lo tanto, es de vital importancia realizar estas tareas preventivas para garantizar que el ingreso del agua sea fluido y evitar pérdidas de carga en el sistema de bombeo que puedan afectar el rendimiento de la planta potabilizadora.

corte de agua Los cortes empezarían a primera hora del domingo 31 de mayo.

Con el fin de llevar a cabo correctamente los trabajos de limpieza, a primera hora de la mañana se procederá a la parada de las estaciones elevadoras dependientes de la Planta Potabilizadora General Belgrano. Esto podría afectar el normal funcionamiento del servicio durante la jornada en algunos barrios de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y algunas localidades de los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes.

Qué hacer ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.