Agua y Saneamientos Argentinos S.A. anunció un corte de agua este domingo 31 de mayo de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detallan el área afectada y los horarios correspondientes.
Desde la primera hora de este domingo hay un corte de agua en varias zonas de Buenos Aires
La empresa operadora de agua y saneamiento, informó que hay un corte de agua programado para optimizar el sistema en algunas zonas del AMBA
Agua y Saneamientos Argentinos es una empresa pública argentina perteneciente al Gobierno de Argentina, dedicada a la prestación de servicios de agua corriente y cloacas. Es la sucesora de Aguas Argentinas, que a su vez sucedió a Obras Sanitarias de la Nación, fundada en 1912 y privatizada en 1993.
Buenos Aires: a dónde y a qué hora es el corte de agua
Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el sistema de distribución de agua y de garantizar la calidad del servicio de agua potable, este domingo 31 de mayo, personal técnico de AySA llevará adelante la limpieza e inspección de las rejas de la torre de toma de la Planta Potabilizadora General Belgrano, ubicada en la localidad de Bernal, partido de Quilmes.
Al amanecer, un equipo de buceo de AySA se acercará en embarcaciones a las torres de toma de agua, ubicadas en el interior del Río de la Plata, para realizar tareas rutinarias de limpieza y revisión de las rejas que evitan el ingreso de objetos provenientes del río. Estas acciones se llevan a cabo con ayuda de tecnología avanzada y permiten generar un ahorro de energía y un mayor rendimiento del sistema de elevación.
La torre toma de la planta es el primer punto de captación de agua del río, siendo esta nuestra materia prima. Por lo tanto, es de vital importancia realizar estas tareas preventivas para garantizar que el ingreso del agua sea fluido y evitar pérdidas de carga en el sistema de bombeo que puedan afectar el rendimiento de la planta potabilizadora.
Con el fin de llevar a cabo correctamente los trabajos de limpieza, a primera hora de la mañana se procederá a la parada de las estaciones elevadoras dependientes de la Planta Potabilizadora General Belgrano. Esto podría afectar el normal funcionamiento del servicio durante la jornada en algunos barrios de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y algunas localidades de los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes.
Qué hacer ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición los canales de atención autogestionada: WhatsApp: 11-5984-5794.Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial y Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.