Qué zona sufrirá un gran corte de agua por trabajos programados en la red

corte de agua en buenos aires (1) Para hoy miércoles 24 de septiembre hay trabajos programados en la red de agua de Villa Elvira.

Según informa ABSA, para hoy se ha programado la ejecución de empalmes de cañerías en calle 74 en su intersección con las calles 117 y 118, en el marco de la obra que prevé el recambio de la red en esa zona de Villa Elvira. La realización de los trabajos podrá afectar con baja presión y/o falta de agua el sector comprendido por las Avenidas 72 a 80; y de 1 a 120.

Si bien no se ha confirmado a qué hora se restablecerá el servicio con normalidad, la empresa dará a conocer el restablecimiento a través de su cuenta oficial.

Qué otros trabajos realizo ABSA

Ayer 23 de septiembre de 2025 avanzó la obra de recambio de cañerías en la zona centro de la ciudad de La Plata. Los trabajos se ejecutaron sobre calle 68 y su intersección con la avenida 1. La ejecución de estas tareas, también provoco la afectación temporal del suministro de agua en las adyacencias del sector a intervenir.

Esta acción, sumada a los recambios sobre la avenida 7 desde 46 hasta 51; y en Avenida 31, desde 38 hasta 52, se enmarcan en el Plan Integral de Inversión de ABSA que contempla la renovación de cañerías de agua y cierre de mallas para la mejora de presiones de agua en red de la localidad.

Recomendaciones clave para usuarios

agua (1) Ante cortes de agua hay que tener almacenados bidones y cuidarla mientras se realiza el mantenimiento programado.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.