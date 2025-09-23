Corte de agua: por trabajos en una red de cañerías hay una zona afectada

corte de agua en buenos aires (1) Hay un corte de agua en la intersección de las calles Rondeau y Jujuy, en el barrio Noroeste de Buenos Aires.

Según informa ABSA, una cuadrilla de operarios trabaja en la reparación de una cañería de agua en la intersección de las calles Rondeau y Jujuy, en el barrio Noroeste. Hasta la finalización de las tareas, se afecta el suministro de agua en ese sector de la ciudad.

Si bien no se ha confirmado a qué hora se restablecerá el servicio con normalidad, la empresa dará a conocer el restablecimiento a través de su cuenta oficial.

Qué otros trabajos realizo ABSA

Ayer 22 de septiembre hubo una obra de recambio de cañerías en la zona centro de San Vicente. Los trabajos se ejecutaron sobre Avenida 25 de Mayo, entre Chacabuco y Rodríguez Peña.

La finalidad de esas tareas era optimizar el servicio de agua, reemplazando las antiguas cañerías por nuevos conductos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), junto a la totalidad de las conexiones domiciliarias sobre la traza. En su conjunto, la obra permitirá mejorar el transporte de agua y garantizar la presurización en la red en el lugar y sectores aledaños de la ciudad.

agua Ante cortes de agua hay que tener almacenados bidones y cuidarla mientras se realiza el mantenimiento programado.

Recomendaciones clave para usuarios

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.