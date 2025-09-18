AYSAM-obras-roturas.jpg
Aguas mendocinas trabaja constantemente para mejorar el servicio
Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.
Zonas y horarios afectados
Aguas Mendocinas y Saneamiento realizará un corte de agua programado para este jueves 18 de septiembre en el departamento de Guaymallén. Debido a trabajos de mantenimiento se interrumpirá el normal abastecimiento de agua potable desde calles Rodríguez Peña hasta Lateral Sur del Acceso Este, y desde Costanera a Paso de los Patos a partir de las 9:00 hasta las 21:00.
Durante el corte del servicio:
- Mantenga una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guardela en recipientes limpios.
- Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
- Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
- Regule la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.
- Controle goteras en canillas y pérdidas en inodoros.