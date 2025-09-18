AYSAM-obras-roturas.jpg Aguas mendocinas trabaja constantemente para mejorar el servicio

Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.

Zonas y horarios afectados

Aguas Mendocinas y Saneamiento realizará un corte de agua programado para este jueves 18 de septiembre en el departamento de Guaymallén. Debido a trabajos de mantenimiento se interrumpirá el normal abastecimiento de agua potable desde calles Rodríguez Peña hasta Lateral Sur del Acceso Este, y desde Costanera a Paso de los Patos a partir de las 9:00 hasta las 21:00.

AGUA Estas son las zonas que se quedarán sin servicio a lo largo de la semana

Durante el corte del servicio: