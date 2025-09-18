La discusión por la nueva ley de empleados públicos se complicó y demora su tratamiento en el Senado

El oficialismo, que cuenta con los votos para aprobar el proyecto de ley, aceptó abrir el juego en comisiones. La senadora Natacha Eisenchlas (UCR) explicó que la intención es que el proyecto salga con una mayoría amplia y no sólo con la fuerza numérica de Cambia Mendoza. Por eso, se habilitó un plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto y Trabajo.

ATE en legislatura 1 ATE y otros sindicatos estatales protestaron por los cambios en el Estatuto del Empleado Público. ATE Mendoza

Una votación que podría definirse por un voto

El escenario legislativo en el Senado ajustado: podría haber 19 votos a favor y 19 en contra. En ese caso, el desempate quedaría en manos de la vicegobernadora Hebe Casado, lo que prácticamente asegura la aprobación de la iniciativa.

Sin embargo, el costo político puede ser alto. Los gremios ya se movilizaron este miércoles y anticiparon más medidas de fuerza si la ley avanza.

El rechazo sindical

En la reunión ampliada de comisiones participaron representantes de ATE, UPCN, AMPROS, Judiciales, APEL, APOC, CTA Autónoma y también del Partido Obrero. Todos coincidieron en rechazar la reforma y acusaron al Gobierno de buscar un esquema que recorta derechos y aumenta la discrecionalidad en las designaciones.

Roberto Macho, secretario general de ATE, fue uno de los más duros: aseguró que el Ejecutivo pretende crear 300 cargos de funcionarios “fuera de nivel”, con sueldos superiores a los 5 millones de pesos, atados al salario del gobernador. El secretario gremial de ATE adviritió también que con esta ley se vulneran no sólo los derechos de los trabajadores, sino también la Constitución Nacional y tratados internacionales.

Qué pasará en el Senado

Según adelantó Cano, el proyecto no se tratará en la sesión de la próxima semana, sino que seguirá en comisiones hasta que se logre consensuar un despacho. La participación de sindicatos ya se cerró y no habrá nuevas invitaciones a exponer.

Mientras tanto, el clima en la calle empieza a calentar la discusión: los gremios aseguran que, si la reforma avanza, se abrirá un escenario de fuerte conflictividad laboral en toda la administración pública provincial.