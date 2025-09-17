mapa_alertas - 2025-09-17T091426.788
Varias provincias se ven afectadas por fuertes tormentas este miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Río Negro, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero.
El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormentas a las provincias
tormenta electrica
Toma las medidas necesarias para cuidarte
Por tormentas
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.