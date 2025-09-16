mapa_alertas - 2025-09-16T082136.427
Esta es la única zona afectada este martes
El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias
lluvia fuerte
Evita salir durante un alerta
- Evitá actividades al aire libre
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.