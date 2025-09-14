Esta es la única provincia en alerta por fuertes lluvias este lunes 15 de septiembre

Alerta por fuertes lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias a la provincia de Chubut. El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20-30mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada las zonas más altas.

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.