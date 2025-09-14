Inicio Sociedad Alerta
Esta es la única provincia en alerta por fuertes lluvias este lunes 15 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por las fuertes lluvias en una sola provincia este lunes. Sigue leyendo para conocer los detalles

Luciana Biondo Torres
Luciana Biondo Torres
Evita salir durante un alerta

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Luego de varios días más tranquilos, el Servicio Metrológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias a una sola provincia este lunes 15 de septiembre. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte durante la llegada de este fenómeno.

Alerta por fuertes lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias a la provincia de Chubut. El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20-30mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada las zonas más altas.

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias

  • Evitá actividades al aire libre
  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

