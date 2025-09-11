Alerta por vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a las provincias de La Pampa, San Luis y La Rioja. El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

mapa_alertas - 2025-09-11T082121.852 Estas son las provincias afectadas este viernes

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.