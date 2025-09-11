Evita salir durante un alerta

Han llegado muchos días en alerta por fuertes vientos a distintas provincias. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas a tres provincias este viernes 12 de septiembre. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte del fenómeno.

Alerta por vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a las provincias de La Pampa, San Luis y La Rioja. El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.


Estas son las provincias afectadas este viernes

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias


Toma las medidas necesarias para cuidarte

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

