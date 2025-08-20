Alerta amarilla: vientos extremadamente fuertes llegan a estas provincias este miércoles 20 de agosto

Alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa. El área bajo alerta irá siendo afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h.

mapa_alertas - 2025-08-20 Estas son las provincias afectadas este miércoles

El alerta amarillo significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.