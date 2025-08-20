Inicio Sociedad Alerta
Alerta amarilla: vientos extremadamente fuertes llegan a estas provincias este miércoles 20 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas a cuatro provincias este miércoles

Luciana Biondo Torres
Luciana Biondo Torres
Evita salir durante un alerta este miércoles

Luego del gran ciclón, pocas provincias quedaron en alerta por la llegada de fuertes vientos este miércoles 20 de agosto. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas a cuatro provincias. A continuación te contaremos las zonas afectadas y las medidas que debes tomar.

Alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa. El área bajo alerta irá siendo afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h.

mapa_alertas - 2025-08-20
Estas son las provincias afectadas este miércoles

El alerta amarillo significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

Tomá las medidas necesarias para cuidarte

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

