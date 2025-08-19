Inicio Sociedad Alerta
Solo tres provincias mantienen el alerta por vientos tras el ciclón este miércoles 20 de agosto

Según el SMN tres provincias se encuentran en alerta por vientos extremadamente fuertes. Sigue elenco para conocer los detalles.

Luciana Biondo Torres
Llegó el ciclón a la Argentina y varias provincias se encontraron en alerta durante varios días. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para tres provincias este miércoles 20 de agosto, una vez finalizado el ciclón. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.

Alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por la llegada de fuertes vientos a la provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Sobre el este de la provincia de Buenos Aires se esperan vientos del sector este, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

En la región del norte de La Pampa, noroeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se esperan vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

A partir del miércoles, sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires se esperan vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

