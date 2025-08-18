Ante la amenaza de un ciclón, es importante seguir las indicaciones de las autoridades y tomar medidas de precaución como asegurar objetos sueltos, proteger viviendas frágiles y buscar refugio en caso de ser necesario.

Hasta cuando está el alerta en la Argentina

La duración de un ciclón extratropical, fenómeno similar al que afecta a menudo a Argentina y la región sudamericana, suele ser relativamente breve pero intensa.

Según estudios climatológicos, estos sistemas en nuestra zona tienen una duración promedio de alrededor de 3 días, con ligeras variaciones según la estación del año. Durante el verano, esta duración puede extenderse hasta 3.5 días.

Estas son las provincias afectadas por el ciclón

Así que, aunque el impacto puede ser fuerte con lluvias intensas, tormentas y vientos, el fenómeno generalmente no se prolonga por mucho más de tres jornadas en su intensidad máxima.

En este caso, las alertas se encuentran vigentes hasta el día martes 19 de agosto. Cabe destacar, que estas áreas bajo alerta podrán ir sufriendo variaciones en las próximas actualizaciones de aquí al evento, por lo cual es importante mantenerse informados a través de los canales oficiales.