Un ciclón y un huracán son esencialmente el mismo fenómeno meteorológico, pero se les llama de diferente manera dependiendo de la región donde se origina

Ha llegado el ciclón a la Argentina y no muchas personas saben de qué se trata o cuanto dura. En este caso, muchas provincias se han encontrado en alerta por la llegada de fuertes tormentas y vientos durante un par de días. A continuación te contaremos todos los detalles sobre este fenómeno y su fin.

Qué es un ciclón

Un ciclón es un sistema de baja presión atmosférica que se caracteriza por vientos fuertes que giran en espiral hacia el centro. En meteorología, el término puede referirse a diversos fenómenos, desde depresiones tropicales hasta huracanes, dependiendo de la región y la intensidad. En el hemisferio sur, los vientos giran en sentido horario dentro del ciclón.

Los ciclones se desarrollan en latitudes medias, fuera de los trópicos, y son impulsados por diferencias de temperatura entre masas de aire.

Los ciclones pueden causar daños significativos debido a sus fuertes vientos, lluvias intensas, marejadas y oleaje. En zonas costeras, las marejadas ciclónicas pueden ser especialmente destructivas, causando inundaciones y daños importantes. También pueden generar tornados y deslizamientos de tierra.

Ante la amenaza de un ciclón, es importante seguir las indicaciones de las autoridades y tomar medidas de precaución como asegurar objetos sueltos, proteger viviendas frágiles y buscar refugio en caso de ser necesario.

Hasta cuando está el alerta en la Argentina

La duración de un ciclón extratropical, fenómeno similar al que afecta a menudo a Argentina y la región sudamericana, suele ser relativamente breve pero intensa.

Según estudios climatológicos, estos sistemas en nuestra zona tienen una duración promedio de alrededor de 3 días, con ligeras variaciones según la estación del año. Durante el verano, esta duración puede extenderse hasta 3.5 días.

Estas son las provincias afectadas por el ciclón

Así que, aunque el impacto puede ser fuerte con lluvias intensas, tormentas y vientos, el fenómeno generalmente no se prolonga por mucho más de tres jornadas en su intensidad máxima.

En este caso, las alertas se encuentran vigentes hasta el día martes 19 de agosto. Cabe destacar, que estas áreas bajo alerta podrán ir sufriendo variaciones en las próximas actualizaciones de aquí al evento, por lo cual es importante mantenerse informados a través de los canales oficiales.

