El libertario Facundo Correa Llano ubicó a su novia en un privilegiado lugar de la lista de candidatos

Facundo Correa Llano y su novia D´Ambrogio 1 Facundo Correa Llano y su novia Macarena D´Ambrogio, ahora candidata al Senado por el tercer distrito electoral, en la lista de la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

Ese lugar le estaría asegurando una banca en el Senado, ya que se presume que la lista de la alianza entre libertarios y radicales puede llegar a reeditar la elección del 2021 y rondar casi el 50% de los votos, con lo que podrían ingresar al menos los primeros tres candidatos de ese distrito.

El gesto parece reeditar uno de los más rancios vicios de la política, el nepotismo, y sobretodo una clásica reacción de esa "casta" que al presidente Javier Milei tanto le gusta criticar.

La candidatura de D´Ambrogio no sorprendió del todo, porque internamente se barajaba que podría ser candidata, sobretodo porque es una de las personas de mayor confianza de Correa Llano y de hecho es la tesorera del partido, pero en principio el rumor marcaba que iría en un puesto de "relleno" y no en un lugar "entrable" como el que finalmente consiguió.

Javier Milei-Facundo Correa Llano.jpg Facundo Correa Llano y el presidente Javier Milei, luego de que el diputado nacional fuera ungido como presidente de La Libertad Avanza en Mendoza.

"Viene militando desde hace tiempo y no sorprende que aparezca en el listado de candidatos", aportó un radical que estuvo en la negociación de los lugares de esa lista a la Legislatura.

Diario UNO intentó contactar a la nueva candidata para conocer su trayectoria en política y su militancia, pero nunca respondió.

Una elección que podría reeditar resultados de 2021

Si los resultados de la próxima elección legislativa se da como ya vaticinan algunas encuestas, la nueva alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza podría orillar el 50% de los votos.

Eso le servirá para renovar e incluso superar la cantidad de legisladores a los que se les termina el mandato.

Con esas expectativas por delante, es muy probable que Macarena D'Ambrogio logre una banca en el Senado y debute así en la Legislatura.