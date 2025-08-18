terminal de colectivos mendoza julio 2023.jpg El control del transporte público ya no estará a cargo de la CNRT. Pablo Gamba.

La Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos creada para regular el transporte

Mediante el Decreto 584/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial definió las atribuciones que tendrá la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos:

Ejercer la representación legal del Organismo.

Ejercer la dirección general del Organismo y entender en la gestión económica, financiera, patrimonial y contable, así como en la administración de los recursos humanos del mismo.

Proponer al Poder Ejecutivo Nacional la estructura organizativa de la Agencia.

Aprobar el reglamento interno de funcionamiento.

Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos para el cumplimiento de los objetivos del Organismo.

Aceptar herencias, legados y donaciones.

Confeccionar y publicar la Memoria Anual del Organismo.

Celebrar contratos y convenios, en el ámbito de su competencia, con organismos estatales, provinciales, de CABA y municipales, así como con organismos internacionales públicos y privados y con empresas.

El decreto detalla que el Director Ejecutivo será el representante legal del organismo y tendrá a su cargo la dirección general, incluyendo la gestión económica, financiera, patrimonial, contable y de recursos humanos de la Agencia.

Este cambio se anunció a principios del julio dentro del paquete presentado por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, a poco de cumplirse las facultades delegadas para la reestructuración del Estado.