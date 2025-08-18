El control de transporte ya no estará a cargo del CNRT.

El control de transporte ya no estará a cargo del CNRT.

El Gobierno de Javier Milei avanzó en la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte( CNRT) que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos (ACCySPT) bajo la órbita del Ministerio de Economía.

El gobierno de Javier Milei fundamento que la medida busca modernizar y transparentar los mecanismos de control sobre concesiones de transporte y servicios públicos vinculados al sector, centralizando funciones la Secretaría de Transporte.

La creación de la nueva agencia de control se da en un contexto de tensión con sindicatos de transporte y empresas concesionarias, que siguen de cerca el alcance de las nuevas normas.

terminal de colectivos mendoza julio 2023.jpg
El control del transporte p&uacute;blico ya no estar&aacute; a cargo de la CNRT.

El control del transporte público ya no estará a cargo de la CNRT.

La Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos creada para regular el transporte

Mediante el Decreto 584/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial definió las atribuciones que tendrá la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos:

  • Ejercer la representación legal del Organismo.
  • Ejercer la dirección general del Organismo y entender en la gestión económica, financiera, patrimonial y contable, así como en la administración de los recursos humanos del mismo.
  • Proponer al Poder Ejecutivo Nacional la estructura organizativa de la Agencia.
  • Aprobar el reglamento interno de funcionamiento.
  • Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos para el cumplimiento de los objetivos del Organismo.
  • Aceptar herencias, legados y donaciones.
  • Confeccionar y publicar la Memoria Anual del Organismo.
  • Celebrar contratos y convenios, en el ámbito de su competencia, con organismos estatales, provinciales, de CABA y municipales, así como con organismos internacionales públicos y privados y con empresas.

El decreto detalla que el Director Ejecutivo será el representante legal del organismo y tendrá a su cargo la dirección general, incluyendo la gestión económica, financiera, patrimonial, contable y de recursos humanos de la Agencia.

Este cambio se anunció a principios del julio dentro del paquete presentado por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, a poco de cumplirse las facultades delegadas para la reestructuración del Estado.

Temas relacionados:

Te puede interesar