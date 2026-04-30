Construyen el tren bala más rápido de Latinoamérica: alcanzará los 350 km/h y será el orgullo de un país

El proyecto, conocido como TAV (Tren de Alta Velocidad), unirá ciudades estratégicas como Río de Janeiro, São Paulo y Campinas a lo largo de un recorrido de aproximadamente 510 kilómetros que podrá completarse en menos de dos horas. Esta reducción drástica en los tiempos de viaje apunta a transformar la dinámica de transporte en una de las regiones más pobladas y productivas del país, donde actualmente predominan el tráfico aéreo y carretero.

Las autoridades brasileñas proyectan que la obra comience en 2027 y que entre en operación hacia 2032, con una inversión multimillonaria y participación de capitales públicos y privados. Si logra concretarse, este tren no solo redefinirá la movilidad interna del país, sino que también marcará un precedente para el resto de la región, abriendo la puerta a una nueva era de transporte rápido, moderno y sustentable.

TAV (Tren de Alta Velocidad) (2)

¿Por qué este tren es vital?

Desde el punto de vista tecnológico, el tren incorporará sistemas de última generación inspirados en experiencias internacionales, con especial énfasis en la eficiencia energética y la seguridad operativa. Entre las innovaciones se destaca el uso de tecnologías vinculadas a la levitación magnética, similar a la aplicada en el Shanghai Maglev Train, que permiten reducir la fricción y alcanzar velocidades superiores a las de los trenes convencionales. Este salto tecnológico colocaría a Brasil por encima del estándar actual en América Latina, donde las redes ferroviarias rara vez superan los 160 km/h.

La importancia del proyecto excede el plano del transporte. A nivel económico, se espera que impulse la generación de empleo, dinamice la industria ferroviaria y atraiga inversiones asociadas al desarrollo urbano en las ciudades conectadas. Además, podría contribuir a reducir la congestión vial y las emisiones contaminantes, alineándose con los compromisos ambientales internacionales.

En términos globales, la iniciativa refleja un cambio de paradigma en la región, históricamente rezagada en infraestructura ferroviaria de alta velocidad. Mientras países como China y Japón consolidaron redes extensas y eficientes, América Latina comienza a explorar modelos similares para mejorar su competitividad. El desafío para Brasil será sostener la inversión, garantizar la viabilidad técnica y cumplir con los plazos en un contexto económico fluctuante.