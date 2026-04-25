Viajar al pasado en un tren a vapor es posible: cuánto cuesta un pasaje en la "Trochita"

Trochita 3 La locomotora “39 grande”, fabricada en 1927 y restaurada recientemente. Foto: @ferroclubescalada

Un viaje a escala: el encanto del "Ferrocarril Económico Sud"

Sin dudas, la estrella del predio es la "Trochita", una formación a escala diseñada por el ingeniero galés Roger Davis y construida íntegramente por los socios del club. Este pequeño tren a vapor, que tiene apenas un cuarto del tamaño de una locomotora convencional, recorre el predio durante 15 minutos en un circuito que incluye sus propias vías y estaciones. Bautizado como Ferrocarril Económico Sud, este paseo permite a los visitantes observar de cerca la ingeniería ferroviaria en funcionamiento y vivir una experiencia educativa y recreativa, tal como consigna Noticias Argentinas.

Para quienes deseen acercarse a conocer este patrimonio, el predio ubicado en Av. 29 de Septiembre 3675 abre sus puertas los sábados y domingos de 15:30 a 19, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Trochita 2 En el predio del Ferroclub Escalada se ven vagones de tren “comedor” que datan de principios del Siglo XX. Foto: @ferroclubescalada

Es una opción ideal para familias, accesible a través de varias líneas de colectivo (74, 79, 160 y 177) y a pasos de la estación de tren local.

Cuánto cuesta la entrada para subirse al tren a vapor la "Trochita"

En cuanto a los costos de entrada:

menores de 4 años y personas con certificado de discapacidad ingresan gratis.

Niños de 4 a 12 años y los jubilados abonan $3.000

Mayores de 12 años, $5.000.

El paseo en la emblemática "Trochita" tiene un costo adicional de $1.000 por persona, fondos que se destinan íntegramente al mantenimiento de este legado histórico que se niega a desaparecer.