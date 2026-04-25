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Paseo increíble

Viajar al pasado en un tren a vapor es posible: cuánto cuesta un pasaje en la "Trochita"

La cultura del tren en Argentina sigue firme a pesar de los cambios generacionales y el paso del tiempo. Una historia para compartir

Pablo Philippens
Editado por Pablo Philippens
La Trochita, un atractivo turístico con mucha cultura ferroviaria en Argentina. Foto: NA 

La "Trochita", un atractivo turístico con mucha cultura ferroviaria en Argentina. Foto: NA 

En el corazón de los antiguos talleres del Ferrocarril Sud, en Remedios de Escalada, Buenos Aires, existe un refugio donde el tiempo parece haberse detenido entre locomotoras a vapor y coches de madera. El Ferroclub Argentino, una asociación civil sin fines de lucro que nació en 1987 para salvar una máquina de convertirse en chatarra, hoy custodia un patrimonio invaluable de más de 60 trenes en un predio de dos hectáreas y media.

Lo que hace único a este espacio es que no se trata de un museo estático. Aquí, el trabajo de los voluntarios es constante y minucioso: restaurar una sola locomotora puede demandar años de labor, incluyendo la reconstrucción de calderas y la fabricación artesanal de piezas originales.

De los 150 socios que integran la institución, un tercio se dedica exclusivamente a las tareas de taller, mientras que el resto se encarga de la biblioteca, el archivo histórico y la atención a quienes buscan conocer las raíces del transporte nacional.

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La locomotora &ldquo;39 grande&rdquo;, fabricada en 1927 y restaurada recientemente. Foto: @ferroclubescalada&nbsp;

La locomotora “39 grande”, fabricada en 1927 y restaurada recientemente. Foto: @ferroclubescalada

Un viaje a escala: el encanto del "Ferrocarril Económico Sud"

Sin dudas, la estrella del predio es la "Trochita", una formación a escala diseñada por el ingeniero galés Roger Davis y construida íntegramente por los socios del club. Este pequeño tren a vapor, que tiene apenas un cuarto del tamaño de una locomotora convencional, recorre el predio durante 15 minutos en un circuito que incluye sus propias vías y estaciones. Bautizado como Ferrocarril Económico Sud, este paseo permite a los visitantes observar de cerca la ingeniería ferroviaria en funcionamiento y vivir una experiencia educativa y recreativa, tal como consigna Noticias Argentinas.

Para quienes deseen acercarse a conocer este patrimonio, el predio ubicado en Av. 29 de Septiembre 3675 abre sus puertas los sábados y domingos de 15:30 a 19, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

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En el predio del Ferroclub Escalada se ven vagones de tren &ldquo;comedor&rdquo; que datan de principios del Siglo XX. Foto: @ferroclubescalada

En el predio del Ferroclub Escalada se ven vagones de tren “comedor” que datan de principios del Siglo XX. Foto: @ferroclubescalada

Es una opción ideal para familias, accesible a través de varias líneas de colectivo (74, 79, 160 y 177) y a pasos de la estación de tren local.

Cuánto cuesta la entrada para subirse al tren a vapor la "Trochita"

En cuanto a los costos de entrada:

  • menores de 4 años y personas con certificado de discapacidad ingresan gratis.
  • Niños de 4 a 12 años y los jubilados abonan $3.000
  • Mayores de 12 años, $5.000.

El paseo en la emblemática "Trochita" tiene un costo adicional de $1.000 por persona, fondos que se destinan íntegramente al mantenimiento de este legado histórico que se niega a desaparecer.

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