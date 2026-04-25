Padres de alumnos de tres escuelas denunciaron estafas con los buzos de egresados

viajes de egresados bariloche.jpg Los chicos estafados en Mendoza no pudieron recibir sus buzos como en este caso donde los estudiantes viajaron a Bariloche. Foto: archivo

En aquel entonces, la denunciada coordinó reuniones en los colegios, definió diseños, tomó talles y pactó un plan de cuotas que los padres cumplieron rigurosamente. Sin embargo, al llegar la fecha de entrega, comenzaron las excusas.

El recorrido del engaño

Las instituciones afectadas hasta el momento son la Escuela N° 4-257 Profesor Luis Rodríguez Nievas, de Rodeo del Medio (Maipú), la Escuela N° 4-131 Mahatma Gandhi, de Godoy Cruz, y la Diego Paroissien de la Ciudad de Mendoza.

El acuerdo inicial estipulaba que los alumnos recibirían su indumentaria a comienzos de noviembre de 2025.

Ante el primer incumplimiento, la acusada alegó retrasos en la producción y postergó la fecha para mediados de febrero de 2026. Al cumplirse ese nuevo plazo y no obtener respuestas, los padres se movilizaron hasta el domicilio donde presuntamente funcionaba el taller de confección, en Guaymallén, solo para encontrarse con un local vacío.

Tras este episodio, la responsable de la empresa prometió un encuentro en la puerta de una de las escuelas para dar explicaciones, pero volvió a ausentarse, lo que motivó la denuncia penal masiva.

Antecedentes de estafas que alarman en Mendoza

Este caso no es un hecho aislado en la provincia, donde las estafas con indumentaria de egresados han ganado terreno en los últimos años debido a la falta de regulación formal de muchos talleres.

Caso "Egresados Mendoza" (2023): más de 10 escuelas de Las Heras y Guaymallén denunciaron a una conocida empresa del rubro que cerró sus puertas de un día para el otro tras cobrar la totalidad de los contratos, dejando a cientos de chicos sin sus camperas para el último año.

más de 10 escuelas de Las Heras y Guaymallén denunciaron a una conocida empresa del rubro que cerró sus puertas de un día para el otro tras cobrar la totalidad de los contratos, dejando a cientos de chicos sin sus camperas para el último año. Estafas en San Rafael (2022): el medio Diario San Rafael informó sobre una serie de denuncias contra una modista que operaba de manera similar a Verdi Carrión. En ese caso, la Justicia logró determinar que la mujer utilizaba el dinero de los nuevos contratos para tapar deudas de años anteriores, generando una "estafa piramidal" con ropa escolar.

el medio Diario San Rafael informó sobre una serie de denuncias contra una modista que operaba de manera similar a Verdi Carrión. En ese caso, la Justicia logró determinar que la mujer utilizaba el dinero de los nuevos contratos para tapar deudas de años anteriores, generando una "estafa piramidal" con ropa escolar. Incumplimientos en el Este (2021): el diario MendoVoz relató el calvario de padres en Rivadavia y Junín, quienes tras pagar por buzos premium, recibieron prendas de bajísima calidad o de talles erróneos, sin posibilidad de reclamo ante la desaparición de los proveedores.

Ante la proliferación de este tipo de estafas, Defensa del Consumidor recomendó siempre exigir contratos por escrito con plazos de entrega claros y, en lo posible, realizar los pagos mediante transferencias bancarias que dejen rastro de la identidad del titular de la cuenta, evitando el manejo de efectivo en las reuniones escolares.