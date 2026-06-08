Admitió que estafó a una mujer con un falso alojamiento de vacaciones en Pinamar, lo condenaron y quedó libre

presos estafa capitani cortez llull gatica Los 3 presos que fueron imputados por estafas.

Luego de un acuerdo entre su abogado defensor y la fiscal de Delitos Económicos Gabriela García Cobos, la jueza Dolores Ramón lo condenó a una pena de 2 meses y 15 días de prisión. Además le declaró la reincidencia debido a sus penas anteriores. De todas formas, recuperó su libertad por encontrarse la sentencia cumplida.

La estafa con alojamientos en Pinamar

El 6 de noviembre de 2024, una mujer oriunda de la ciudad bonaerense de La Plata se encontraba buscando un lugar para pasar sus vacaciones en la costa atlántica. Se topó con la página web www.horizontedemar.simdif.com. Con un detallado diseño, el portal ofrecía departamentos frente a la playa en Pinamar a precios bastantes competitivos.

La mujer de 55 años se contactó con el número de WhatsApp que figuraba en la página web y recibió la respuesta del supuesto administrador del complejo. Luego de cruzar información, le terminó transfiriendo una seña del 50% de la estadía que sería durante 2 semanas de enero de 2025. El monto fue de $525.000. Sin embargo, tiempo después se terminó dando cuenta que se trataba de una estafa.

presos estafa alojamiento pinamar La página de alojamientos que eran falsos y se trataba de una estafa.

La víctima comenzó a sospechar de la maniobra al día siguiente, cuando recibió un llamado donde le pidieron un pago adicional asegurando que el administrador de los departamentos se había confundido con el monto. La mujer se comunicó con la Municipalidad de Pinamar donde le confirmaron que había sido engañada ya que las unidades del complejo Horizonte del Mar están casi todas ocupadas y las pocas que se alquilan en forma temporal son mediante una inmobiliaria en específico.

Se realizó la denuncia penal y el expediente por estafa comenzó por lo más sencillo: rastrear de quién era la cuenta a donde la mujer había transferido el dinero. Los datos arrojaron que era del Banco Nación, estaba radicaba en Mendoza a nombre de Víctor Alberto Cortez Llull. Se trata de un preso que se encuentra cumpliendo una pena a 15 años de prisión por asesinar a un joven de 19 años en el barrio Aeroparque de Las Heras en febrero de 2015.

Con el avance de la pesquisa se determinó que a los pocos minutos de haber recibido el dinero, Víctor Cortez vació su cuenta bancaria y le transfirió a otros usuarios de Mercado Pago. Eran Juan Carlos Gatica y Gabriel Alejandro Capitani, otros presos con los que había compartido alojamiento durante su paso carcelario.