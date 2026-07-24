El peor engaño de un mecánico: se cansó de estafar a la gente con un indignante modus operandi

La jueza de Control de Santa Rosa, María Florencia Maza, homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a Miguel Ángel Hernández a la pena de dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo por seis hechos de estafa en concurso ideal con uso y/o falsificación de documento privado.

El modus operandi del mecánico

La pesquisa estuvo a cargo del fiscal general Guillermo Sancho, quien expuso que el mecánico de 50 años tenía un modus operandi que consistía en ir a locales, realizar compras de elevado valor y abonar con cheques adulterados, denunciados como robados o de terceros, destaca el medio El Diario.