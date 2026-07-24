El folclore cultural tiene narraciones que se han ido transmitiendo en cada punto de Argentina. Mitos y leyendas que han pasado de padres a hijos y que forman parte de la tradición. Historias que combinan sucesos reales e imaginarios y que han dado lugar, incluso, a diferentes versiones de las mismas. Hoy te contamos la versión de la Torre del Fantasma.
Entre supuestos duendes, gritos y tragedia, Buenos Aires esconde una de las leyendas más oscuras de Argentina
En La Boca, Buenos Aires, hay un edificio llamado "La Torre del Fantasma", lugar que se ha conformado como protagonista de una famosa leyenda
Buenos Aires guarda en su provincia un rincón único y famoso: La Boca, lugar que, además de ser conocido, quedó marcado por una serie de episodios que dieron origen a la leyenda.
Entre supuestos duendes, gritos y tragedia, Buenos Aires esconde una de las leyendas más oscuras de Argentina
Historias ocultas que mezclan misterio, tragedia y relatos sobrenaturales marcan a Buenos Aires. Entre ellas, la leyenda de la Torre del Fantasma, una construcción ubicada en la zona de La Boca que, según dice la leyenda, quedó marcada por episodios que nadie ha podido explicar.
María Luisa Auvert Aurnaud, una estanciera con buena posición económica, le pagó a un arquitecto extranjero la construcción de un edificio con departamentos para así poder venderlo. Sin embargo, lo que estaba en los planos dio como resultado una estructura imponente y hermosa, por lo que la mujer decidió irse a vivir allí junto a sus sirvientes, su perro y su loro.
Pasó el tiempo y, al paso, la gente le empezó a dar lugar a la mala fama. De acuerdo con la leyenda, los empleados empezaron a abandonar la vivienda tras asegurar sentir miedo por todo lo que ocurría dentro de la casa.
Una noche, María Luisa abandonó la propiedad dejando atrás la construcción que con el tiempo sería conocida como la Torre del Fantasma. Los años hicieron que la torre más alta del edificio fuera alquilada por una artista plástica llamada Clementina.
Todo era felicidad y hermosura; la mujer fue entrevistada por una periodista hasta que las cosas extrañas volvieron a pasar y la tragedia alcanzó a la artista: murió al arrojarse desde lo alto del edificio.
Al revelar las fotografías tomadas durante la entrevista, una de las fotos del cuadro en el que trabajaba Clementina aparecía, según la leyenda, tres figuras similares a duendes. Por eso se dice que en la antigua casona de La Boca habitan duendes catalanes capaces de transformarse en criaturas peligrosas cuando se enfurecían.
En pocas palabras
- La Torre del Fantasma: En La Boca, Buenos Aires, un edificio es protagonista de una famosa leyenda oscura.
- Origen de la leyenda: Sucesos extraños y tragedias marcaron la propiedad, incluyendo muertes y desapariciones.
- Mitos populares: Se habla de duendes catalanes que habitan la construcción, capaces de transformarse en criaturas peligrosas.