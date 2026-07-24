Entre supuestos duendes, gritos y tragedia, Buenos Aires esconde una de las leyendas más oscuras de Argentina

María Luisa Auvert Aurnaud, una estanciera con buena posición económica, le pagó a un arquitecto extranjero la construcción de un edificio con departamentos para así poder venderlo. Sin embargo, lo que estaba en los planos dio como resultado una estructura imponente y hermosa, por lo que la mujer decidió irse a vivir allí junto a sus sirvientes, su perro y su loro.

Pasó el tiempo y, al paso, la gente le empezó a dar lugar a la mala fama. De acuerdo con la leyenda, los empleados empezaron a abandonar la vivienda tras asegurar sentir miedo por todo lo que ocurría dentro de la casa.

La Torre Fantasma es una de las leyendas urbanas de La Boca.

Una noche, María Luisa abandonó la propiedad dejando atrás la construcción que con el tiempo sería conocida como la Torre del Fantasma. Los años hicieron que la torre más alta del edificio fuera alquilada por una artista plástica llamada Clementina.

Todo era felicidad y hermosura; la mujer fue entrevistada por una periodista hasta que las cosas extrañas volvieron a pasar y la tragedia alcanzó a la artista: murió al arrojarse desde lo alto del edificio.

Al revelar las fotografías tomadas durante la entrevista, una de las fotos del cuadro en el que trabajaba Clementina aparecía, según la leyenda, tres figuras similares a duendes. Por eso se dice que en la antigua casona de La Boca habitan duendes catalanes capaces de transformarse en criaturas peligrosas cuando se enfurecían.