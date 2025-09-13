La luz mala: cuál es leyenda que rodea esta fantasmagórica historia

la leyenda de la luz mala (1) La luz mala, a veces conocida como luz buena, es una de las leyendas más famosas de los folclores de las naciones rioplatenses de Argentina y Uruguay.

La leyenda de la luz mala

La luz mala es descrita como un resplandor brillante o una llama azulada que aparece durante la noche, generalmente cerca de los cementerios, caminos solitarios o lugares donde hubo muertes trágicas, aunque suele verse mucho en los campos argentinos alejados de la ciudad. Según la historia, se trata de un fenómeno que causa miedo, pues estaría vinculado con las almas en pena que no encontraron descanso.

La leyenda de la luz mala tiene raíces en la época colonial. Los pueblos originarios ya relataban la aparición de luces misteriosas en la pampa y, con la llegada de los españoles, estas creencias se mezclaron con tradiciones cristianas y supersticiones rurales.

Algunos decían que la luz señalaba la presencia de tesoros enterrados por gauchos o bandoleros, mientras que otros aseguraban que era un aviso de la muerte cercana para quien la veía.

la leyenda de la luz mala (2) La luz mala consiste en la aparición nocturna de una luz brillante que flota a poca altura del suelo.

Con el tiempo, la ciencia intentó dar respuesta a este enigma. Una de las hipótesis más aceptadas es que la luz mala se produce por la combustión espontánea de gases como el metano y el fósforo, liberados en la descomposición de materia orgánica en el suelo. Estos gases, al entrar en contacto con el aire, generan ese resplandor azulado característico.

Otra explicación se asoció a manifestaciones como los fuegos fatuos. Estos fenómenos, de acuerdo con la ciencia moderna, provocan la emisión de fotones y surgen como resultado de la putrefacción de cuerpos orgánicos, dando origen a la leyenda.

Más allá de las versiones creíbles y las menos probables, la luz mala sigue siendo parte de la identidad cultural argentina. En muchas zonas rurales aún se la respeta y teme, siendo protagonista de relatos de fogón, festividades y obras literarias que mantienen viva la tradición.