La leyenda del Futre: cuál es la historia detrás de este misterioso personaje

el futre Un hombre bien vestido y de traje, pero sin cabeza, suele aparecerse por las noches a quienes transitan por los caminos cordilleranos de Mendoza para darle vida a su leyenda

En Cuyo (oeste de Argentina, sobre todo Mendoza) y en Chile, "Futre" proviene del lunfardo y hace referencia a un hombre elegante, bien vestido, de modales refinados y apariencia distinguida. Sin embargo, en el folclore popular, el Futre dejó de ser simplemente un caballero de traje para transformarse en una figura fantasmal que aparece en los caminos solitarios.

Se lo describe como un hombre alto, vestido de negro, con sombrero de copa y bastón, que se presenta en las noches oscuras para asustar o confundir a quienes se cruzan en su camino.

El origen de la leyenda

Respecto a esta oscura leyenda hay dos versiones. Por un lado, la mendocina y por otro la chilena. La más difundida se remite a principios del siglo XX, en plena construcción del Ferrocarril Trasandino, en la montaña mendocina, y habla de un inglés elegantemente vestido que se ocupaba de los pagos del personal que trabajaba en la obra.

Este hombre, de apellido Foster, se había instalado algunos días en las cercanías de la actual villa Las Cuevas para realizar los pagos a los trabajadores, cuando en plena noche fue asaltado por unos delincuentes. Lo mataron y escaparon con el dinero.

Cuenta la leyenda que desde aquel entonces, por las noches, este personaje se aparece a quienes recorren las montañas mendocinas, se acerca, y les pregunta por su dinero robado para desaparecer misteriosamente en la oscura noche.

Embed - La leyenda del Futre y su origen Esta entrevista de Canal 7 nos cuenta algunos detalles de la conocida leyenda

Otra versión habla de un trabajador ferroviario chileno, contratado con otros para construir el trazado del Ferrocarril Trasandino, que luego de cobrar su salario semanal, concurrió como se acostumbraba a un bar de la zona para beber unos tragos.

Al salir, totalmente alcoholizado, era incapaz de mantenerse de pie, así que se tumbó a dormir en el descampado, dejando su cuello sobre uno de los rieles que se estaban tendiendo. Desafortunadamente, uno de los vehículos de servicio circulaba por ellos y cuando pasó en ese momento, lo degolló al instante.

Aseguran que desde entonces su fantasma vaga por los cerros cargando su propia cabeza en una mano, amenazando de muerte a quien se cruza con él.

Algunos, sin embargo, lo relacionan con el diablo disfrazado de caballero, que ofrecía riquezas a cambio del alma. Otros lo consideran el espíritu de antiguos comerciantes mineros que, en vida, fueron ambiciosos y avaros, condenados a vagar eternamente.

Aunque para muchos se trata solo de una leyenda popular, la figura del Futre cumple una función cultural importante: es un relato de advertencia, que enseña a respetar la noche, los caminos solitarios y a no dejarse llevar por la ambición. Muchas personas que han estado en la plenitud de la noche junto al campo, de seguro, lo han visto. Solo hay que verlo con atención.