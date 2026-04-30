El Bolsón: la ciudad argentina que carga con extraño nombre inspirado en leyendas

Se trata de una ciudad ubicada al sudoeste de la provincia de Río Negro, en el departamento Bariloche, a 18 kilómetros del Parque Nacional Lago Puelo en la Provincia de Chubut, en la región patagónica de Argentina. El Bolsón, está entre el Cerro Piltriquitrón y el Cerro Lindo, tiene dos valles y su pueblo creció al pie del Cerro Piltriquitrón y hasta la Loma del Medio.

Con una historia rica y una belleza natural que cautiva como lo es la maravillosa provincia, este lugar se destaca como un destino fascinante para aquellos que desean conocer la autenticidad de la región, Fundada el 28 de enero de 1926, su nombre se debe a sus orígenes como asentamiento rural para los pastores de ganado, que utilizaban huecos profundos, o bien dicho bolsónes, para almacenar provisiones como sal y queso.

Embed - ¡Qué lindo El Bolsón! Pero ¿Por qué se llama así? Es uno de los destinos más visitados de la Patagonia desde hace muchísimos años. @basaloseba conectó con LRA 57 Radio Nacional El Bolsón para develar el origen del nombre de esa paradisíaca localidad. Mirá #AireNacionalEnTVP @tv_publica ¡Qué lindo El Bolsón! Pero ¿Por qué se llama así? Es uno de los destinos más visitados de la Patagonia desde hace muchísimos años. @basaloseba conectó con LRA 57 Radio Nacional El Bolsón para develar el origen del nombre de esa paradisíaca localidad. Mirá #AireNacionalEnTVP sonido original - TV_Publica - TV_Publica

Sin embargo, no debemos quedarnos solo con el signfiicado de su nombre. Pues las leyendas también merodean la zona. Una de las teorías más populares vincula el nombre al sistema de mensajería de los pioneros, quienes colgaban un bolso de cuero en un ciprés para intercambiar correspondencia y pedidos. Con el tiempo, la frase "dejalo en el bolsón" se volvió tan común entre los viajeros que terminó por bautizar a la zona mucho antes de su fundación oficial.

Otra versión atribuye el nombre a la geografía cerrada del valle, comparándola con un callejón sin salida. Se dice que una patrulla del Ejército, al verse rodeada por la densa selva y las montañas, describió el lugar como un "bolsón", término técnico que definía una hondonada difícil de abandonar, dándole así un sentido estratégico a la denominación.