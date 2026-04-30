El Bolsón: la ciudad argentina que carga con extraño nombre inspirado en leyendas

En el mapa de América Latina existen luagres con nombres sorprendentes, pero uno de los más curiosos es "El Bolsón", una pequeña localidad ubicada en Argentina. Su denominación llama la atención de quienes escuchan hablar de este lugar por primera vez porque ni siquiera saben si quedarán aterapados en un bolsón enorme.
Cuando se trata de recorrer Argentina ya sea físicamente o de vista, muchas cosas suelen llamar la atención. No solo va en su historia, en su origen ni en sus pueblos, sino también en el nombre que identifica a ciertos lugares, algunos graciosos, otros llamativos por lo que en realidad tuvo que pasar para que cargue con esa denominación. En este caso, hoy te traemos una curiosidad única cuyo protagonista es un pequeño poblado ubicado en el corazón de la provincia de Río Negro.
El Bolsón: más que un nombre, la historia de una leyenda
Se trata de una ciudad ubicada al sudoeste de la provincia de Río Negro, en el departamento Bariloche, a 18 kilómetros del Parque Nacional Lago Puelo en la Provincia de Chubut, en la región patagónica de Argentina. El Bolsón, está entre el Cerro Piltriquitrón y el Cerro Lindo, tiene dos valles y su pueblo creció al pie del Cerro Piltriquitrón y hasta la Loma del Medio.
Con una historia rica y una belleza natural que cautiva como lo es la maravillosa provincia, este lugar se destaca como un destino fascinante para aquellos que desean conocer la autenticidad de la región, Fundada el 28 de enero de 1926, su nombre se debe a sus orígenes como asentamiento rural para los pastores de ganado, que utilizaban huecos profundos, o bien dicho bolsónes, para almacenar provisiones como sal y queso.
Sin embargo, no debemos quedarnos solo con el signfiicado de su nombre. Pues las leyendas también merodean la zona. Una de las teorías más populares vincula el nombre al sistema de mensajería de los pioneros, quienes colgaban un bolso de cuero en un ciprés para intercambiar correspondencia y pedidos. Con el tiempo, la frase "dejalo en el bolsón" se volvió tan común entre los viajeros que terminó por bautizar a la zona mucho antes de su fundación oficial.
Otra versión atribuye el nombre a la geografía cerrada del valle, comparándola con un callejón sin salida. Se dice que una patrulla del Ejército, al verse rodeada por la densa selva y las montañas, describió el lugar como un "bolsón", término técnico que definía una hondonada difícil de abandonar, dándole así un sentido estratégico a la denominación.