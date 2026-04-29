Argentina se consolida como fábrica clave de pickups para Sudamérica en la nueva estrategia de Stellantis

La estrategia no surge de la nada. Responde a un proceso más amplio de reorganización industrial en el que las fabricas buscan reducir costos, optimizar plataformas y concentrar la producción en plantas capaces de abastecer a varios países desde un mismo punto. Mientras que Brasil se especializa en autos compactos y SUVs, Argentina se ha posicionado históricamente como el polo de producción de vehículos comerciales ligeros y pick-ups para todo el Mercosur.

En las plantas argentinas del grupo Stellantis, la producción de modelos como pickups medianas y vehículos comerciales livianos ha ido tomando mayor protagonismo. Estos vehículos no solo tienen demanda en el mercado local, sino que también se exportan a distintos destinos de Sudamérica, lo que convierte a estas fábricas en nodos estratégicos dentro de la red regional.

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Producción nacional con la meta de exportar

A partir de 2027, la fábrica en Córdoba comenzará a producir el motor 2.2 Multijet de 200 CV, eliminando la dependencia de importaciones europeas y abasteciendo tanto a los modelos locales como a otros hubs regionales, como el de Vans en Uruguay. Producir el motor Argentina reduce costos de importación y hace que toda la cadena de valor sea más eficiente para exportar. En la página oficial de la compañía se menciona a la fábrica de Córdoba como un hub de pick-ups para exportar a toda la región.

Por otro lado, el mercado interno argentino es limitado, por lo que la planta está diseñada para que el 70% de las pick-ups se exporten a Brasil y otros países de Sudamérica, Este posicionamiento no implica necesariamente una expansión ilimitada, sino una especialización. Argentina no compite en todos los segmentos del mercado automotor, sino en aquellos donde puede ofrecer eficiencia: vehículos robustos, de trabajo y con fuerte demanda en economías emergentes de la región.

La estrategia de Stellantis en Sudamérica también implica ajustes en otros países, con plantas que reducen o modifican su producción según el modelo o la plataforma. Esto refuerza la idea de que la industria ya no se organiza por países aislados, sino por redes regionales de producción interconectadas.