El mes de mayo llega con una noticia agridulce para el sector de la empleadas domésticas. Si bien la escala salarial no ha sufrido recortes, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) aún no ha convocado a una nueva reunión para actualizar los haberes. Esto significa que las trabajadoras del sector cobrarán este mes los mismos valores básicos que se vienen aplicando desde marzo de 2026.
Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en mayo y qué pasará con el bono
Ante la falta de una nueva paritaria, rigen los mismos valores que en marzo y abril. Sin embargo, el bolsillo sentirá el impacto por el fin del pago de bonos. La escala completa por hora y por mes
Sin embargo, hay un factor que golpeará los ingresos: en mayo ya no se percibirán los bonos no remunerativos (que en marzo llegaron hasta los $20.000 según la carga horaria). De este modo, el salario neto de bolsillo podría ser ligeramente inferior al del mes pasado si no se pacta un refuerzo privado con el empleador.
Empleadas domésticas: escala salarial mayo 2026
A continuación, los montos mínimos legales según cada categoría:
El contexto del sector
La parálisis en las negociaciones preocupa a los gremios, ya que la inflación del segundo trimestre amenaza con licuar el poder adquisitivo del sector. Mientras tanto, se observa una tendencia creciente a la reducción de jornadas para evitar el impacto de los costos de seguridad social y ART, lo que pone al empleo registrado en un escenario de extrema fragilidad para lo que resta del primer semestre.