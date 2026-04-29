Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en mayo y qué pasará con el bono

Empleadas domésticas: escala salarial mayo 2026

A continuación, los montos mínimos legales según cada categoría:

Infografía Empleadas domésticas mayo

El contexto del sector

La parálisis en las negociaciones preocupa a los gremios, ya que la inflación del segundo trimestre amenaza con licuar el poder adquisitivo del sector. Mientras tanto, se observa una tendencia creciente a la reducción de jornadas para evitar el impacto de los costos de seguridad social y ART, lo que pone al empleo registrado en un escenario de extrema fragilidad para lo que resta del primer semestre.