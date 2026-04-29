El domingo 3 de mayo, a las 21, el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad) se convertirá en el escenario de una experiencia sonora de alto impacto: el estreno de "Michael Jackson Sinfónico". De la mano de la Orquesta Pianoforte, el espectáculo busca homenajear la obra del Rey del Pop mediante una fusión única entre la precisión de la música académica y la energía del pop.
Teatro Independencia: Michael Jackson revive en una versión sinfónica imperdible
La Orquesta Pianoforte presenta un homenaje al Rey del Pop con arreglos orquestales, banda en vivo y la voz de Matías Guembe. Un recorrido por los hits que cambiaron la historia de la música bajo la dirección de Martín Vega
Los fanáticos podrán adquirir su entrada a través de la plataforma EntradaWeb para disfrutar de una puesta que promete renovar la vigencia de clásicos inmortales en una gala de 60 minutos de duración.
Una apuesta a la excelencia y la emoción
La propuesta no es solo un tributo más; es un recorrido orquestal que integra a una banda en vivo y solistas para generar una atmósfera envolvente. La dirección estará a cargo del maestro Martín Vega, director invitado con una vasta trayectoria internacional en Argentina, Chile y EE.UU., quien liderará a la formación en este ambicioso cruce de géneros.
El rol solista recaerá sobre el joven y ascendente cantante Matías Guembe. Actualmente cursando la Licenciatura en Canto Lírico en la UNCuyo, Guembe ya cuenta con más de 30 funciones en los principales escenarios de la región y ha consolidado su nombre como una de las voces más versátiles para enfrentar el desafío de interpretar el repertorio de Jackson.
Sobre la Orquesta Pianoforte
Impulsada por la Fundación Pianoforte, esta agrupación sinfónica profesional se ha consolidado como una de las más dinámicas de Mendoza. Formada por músicos locales destacados, la orquesta tiene como misión acercar el formato sinfónico a nuevos públicos mediante programaciones innovadoras que rompen la barrera entre lo popular y lo académico.
Ficha del Espectáculo
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Fecha: Domingo 03/05/26
Hora: 21.00.
Lugar: Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad).
Duración: 60 minutos.
Precios de las entradas:
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Anticipadas: $20.000
General (día del show): $25.000
Entrada VIP: $40.000 (Incluye acceso preferencial y degustación previa al show).