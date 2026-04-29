Teatro Independencia: Michael Jackson revive en una versión sinfónica imperdible

Los fanáticos podrán adquirir su entrada a través de la plataforma EntradaWeb para disfrutar de una puesta que promete renovar la vigencia de clásicos inmortales en una gala de 60 minutos de duración.

Una apuesta a la excelencia y la emoción

La propuesta no es solo un tributo más; es un recorrido orquestal que integra a una banda en vivo y solistas para generar una atmósfera envolvente. La dirección estará a cargo del maestro Martín Vega, director invitado con una vasta trayectoria internacional en Argentina, Chile y EE.UU., quien liderará a la formación en este ambicioso cruce de géneros.