Murió Lita Tancredi, pionera de la comedia musical y referente del teatro mendocino

Lita Tancredi. Gestora cultural, directora de teatro, teatrista, maestra y referente del teatro mendocino. Impulsora del arte de la comedia musical en Mendoza (11).jpeg Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Una vida sobre el escenario

Tancredi pisó por primera vez un escenario a los 5 años, cuando actuó en el Teatro Independencia caracterizada como una hormiguita. Desde entonces, nunca se alejó de las tablas.

Fue pionera en introducir la comedia musical en Mendoza y en traer el tap a la provincia. Su compañía de baile llegó incluso a presentarse en Nueva York, consolidando un camino artístico que combinó teatro, danza, música y formación académica.

A los 19 años ya ejercía como profesora de arte escénico y teatro, y desde entonces la docencia se convirtió en uno de los ejes de su vida. Formó cientos de alumnos y llevó capacitaciones a docentes de toda la provincia.

Compromiso con la educación y la inclusión

La educación y la inclusión social fueron pilares constantes en su trabajo. Creó el Festival Creando en Libertad, destinado a personas con discapacidad, y promovió elencos de adultos mayores, además de dar clases en escuelas rurales y en el hospital neuropsiquiátrico Carlos Pereyra.

Lita Tancredi. Gestora cultural, directora de teatro, teatrista, maestra y referente del teatro mendocino. Impulsora del arte de la comedia musical en Mendoza (7).jpeg Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Su academia-sala teatral funcionó durante décadas en la Ciudad de Mendoza y fue un espacio de encuentro cultural, con cafés literarios, presentaciones de artistas y funciones que -según recordaba- nunca debieron suspenderse por falta de público.

Una defensora del teatro independiente

Tancredi se definía como una trabajadora incansable del arte y una ferviente defensora del teatro independiente. Su enfoque estaba puesto en la creación colectiva y en el respeto por el público.

Una de sus obras más emblemáticas fue Sopa de Jirafas, con la que giró por el país y por distintos escenarios de América Latina. También tuvo participaciones en cine y televisión, entre ellas una miniserie junto al actor Gastón Pauls.

Su mundo creativo estuvo marcado por el humor y la fantasía, géneros que eligió para acercar el teatro a niños y adultos y consolidar el crecimiento de la comedia musical en la provincia.

Un legado que permanece

Hasta los últimos años mantuvo el vínculo con la escena local, asistiendo a funciones y acompañada por colegas y exalumnos que reconocían en ella a una maestra y referente.

Con su partida, Mendoza pierde a una de las figuras fundamentales de su historia teatral. Su legado permanece en los escenarios, en sus obras y en las generaciones de artistas que ayudó a formar.