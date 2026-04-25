Murió Lita Tancredi, pionera de la comedia musical y referente del teatro mendocino

La cultura mendocina está de luto. A los 91 años falleció Lita Haydée Tancredi, una de las grandes referentes del teatro provincial y precursora de la comedia musical en Mendoza. Su trayectoria, que abarcó más de siete décadas, dejó una huella profunda en generaciones de artistas y espectadores.
Directora, actriz, docente, productora y gestora cultural, Tancredi dedicó su vida al desarrollo del teatro independiente y a la formación artística. A lo largo de su carrera escribió y dirigió más de un centenar de obras, especialmente comedias musicales infantiles y para adultos, y fundó elencos y espacios culturales que marcaron la escena local.
Su trabajo fue reconocido con decenas de distinciones. Entre ellas, el premio Galina Tolmacheva otorgado por la UNCuyo, además de su participación como jurado de los Premios Escenario durante varios años. En reconocimiento a su trayectoria, un palco del Teatro Independencia lleva su nombre.
Una vida sobre el escenario
Tancredi pisó por primera vez un escenario a los 5 años, cuando actuó en el Teatro Independencia caracterizada como una hormiguita. Desde entonces, nunca se alejó de las tablas.
Fue pionera en introducir la comedia musical en Mendoza y en traer el tap a la provincia. Su compañía de baile llegó incluso a presentarse en Nueva York, consolidando un camino artístico que combinó teatro, danza, música y formación académica.
A los 19 años ya ejercía como profesora de arte escénico y teatro, y desde entonces la docencia se convirtió en uno de los ejes de su vida. Formó cientos de alumnos y llevó capacitaciones a docentes de toda la provincia.
Compromiso con la educación y la inclusión
La educación y la inclusión social fueron pilares constantes en su trabajo. Creó el Festival Creando en Libertad, destinado a personas con discapacidad, y promovió elencos de adultos mayores, además de dar clases en escuelas rurales y en el hospital neuropsiquiátrico Carlos Pereyra.
Su academia-sala teatral funcionó durante décadas en la Ciudad de Mendoza y fue un espacio de encuentro cultural, con cafés literarios, presentaciones de artistas y funciones que -según recordaba- nunca debieron suspenderse por falta de público.
Una defensora del teatro independiente
Tancredi se definía como una trabajadora incansable del arte y una ferviente defensora del teatro independiente. Su enfoque estaba puesto en la creación colectiva y en el respeto por el público.
Una de sus obras más emblemáticas fue Sopa de Jirafas, con la que giró por el país y por distintos escenarios de América Latina. También tuvo participaciones en cine y televisión, entre ellas una miniserie junto al actor Gastón Pauls.
Su mundo creativo estuvo marcado por el humor y la fantasía, géneros que eligió para acercar el teatro a niños y adultos y consolidar el crecimiento de la comedia musical en la provincia.
Un legado que permanece
Hasta los últimos años mantuvo el vínculo con la escena local, asistiendo a funciones y acompañada por colegas y exalumnos que reconocían en ella a una maestra y referente.
Con su partida, Mendoza pierde a una de las figuras fundamentales de su historia teatral. Su legado permanece en los escenarios, en sus obras y en las generaciones de artistas que ayudó a formar.