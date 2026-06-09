Joaquín Furriel y el desafío de encarnar el mal de Ricardo III: "Es el trabajo más difícil que hice hasta ahora"

La obra se sumerge en la figura del rey Ricardo III, protagonizado por Joaquín Furriel, un líder deforme y despiadado, cuya ambición lo lleva a cometer actos extremos en su camino hacia el trono.

Joaquín Furriel (2) El actor Joaquín Furriel llegó a Mendoza para promocionar "La verdadera historia de Ricardo III". Martín Pravata

Esta es la segunda vez que trabajás con Calixto Bieito (el director). ¿En qué sentís que la dinámica ha cambiado entre ustedes después de todos estos años?

-Cuando hicimos "La vida es sueño" en 2010, Calixto estaba consolidándose como un director de ópera muy importante en Europa y yo estaba dejando las telenovelas para empezar en el cine. Hace unos tres años lo llamé para hacer Ricardo III. Fue difícil por su agenda en las grandes óperas del mundo y nuestro presupuesto, pero él aceptó porque ama Buenos Aires y valora mucho a los actores argentinos. Nuestro vínculo ha sido siempre muy potente. Lo que cambió es que él creció mucho en claridad y velocidad para tomar resoluciones en el escenario. Montamos el espectáculo en solo tres semanas y media porque yo pude entender al instante lo que él pedía gracias a mi experiencia en diferentes géneros.

¿Qué es lo que él te ha pedido para el personaje de Ricardo III?

-Lo primero que me dijo es que como Shakespeare escribió un personaje que que es jorobado, no tenía sentido jugar con la literalidad de la monstruosidad física para hablar del mal. Estuvimos un año y medio preparándonos; yo lo seguía por Europa mientras él dirigía ópera en Ginebra, Bilbao o Basilea. Trabajamos sobre un "tratado sobre el mal" buscando la sutileza. Ricardo es un histrión que le va actuando a los demás para convencerlos. Por momentos es un bufón, un trágico, un héroe romántico o alguien muy peligroso. La puesta tiene mucho humor, cinismo e ironía, algo que el público y los actores argentinos entendemos muy bien.

-¿Cómo te sentís al terminar la obra?, ¿Te agota?

-Sí, es el trabajo más difícil que he hecho hasta ahora, porque es muy físico, muy demandante. Llevo una vida monástica, duermo 8 horas y me preparo todo el día para estar bien física y vocalmente. En Buenos Aires la temporada fue un éxito increíble, llenamos con 950 personas todas las noches. Se transformó en uno de los grandes eventos teatrales del año pasado.

Joaquín Furriel El actor Joaquín Furriel recorrió Grupo América para promocionar "La verdadera historia de Ricardo III". Martín Pravata

-¿Sentís que el humor permite que Shakespeare sea más ameno para el público?

-Sí, totalmente. Shakespeare escribía para un público esencialmente analfabeto; los intelectuales se adueñaron de él después, pero no pertenece a ninguna élite. Esta versión la puede disfrutar tanto alguien que nunca vio teatro como un experto.

¿Cuándo se estrenará "Ricardo III" en Mendoza?

El elenco está integrado por Joaquín Furriel, Luis Ziembrowski, Ingrid Pelicori, Belén Blanco, María Figueras, Marcos Montes, Luciano Suardi, Iván Moschner, Luis “Luisón” Herrera y Silvina Sabater, quienes dan vida a esta potente tragedia con una interpretación coral de gran nivel.

Con una duración de 110 minutos y recomendada para mayores de 13 años, la obra es una de las propuestas teatrales más relevantes del año en la provincia. Los mendocinos podrán disfrutar de esta presentación los días viernes 26 (a las 21) y los días sábado 27 y domingo 28 de junio a las 20.

La producción general está a cargo del Complejo Teatral Buenos Aires y Club Media, mientras que la producción local corresponde a Team 22. Las entradas pueden conseguirse a través de entradaweb.com.ar