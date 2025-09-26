En las profundidades de la Patagonia de los años 80, un guía de caza se topa con un espeluznante crimen en el que está implicada su sobrina, lo que le obliga a investigar y a enfrentarse a los inquietantes secretos de aquellos oscuros años en su búsqueda de justicia.

La película nos traslada a la Patagonia de los años 80, una época de contrastes y tensiones sociales. En este rincón aislado, donde la naturaleza impone su majestuosa, pero intimidante presencia, dos familias se ven entrelazadas por vínculos tan profundos como turbios.

Disney Plus: de qué se trata la película Una muerte silenciosa

La trama de la película argentina, Una muerte silenciosa, cuenta que Octavio (Joaquín Furriel), es un guía de caza del Sur argentino, lucha desesperadamente para esclarecer la muerte de su sobrina Sofía, descubierta con un disparo en el coto de caza donde trabaja.

muerte Soledad Villamil, Joaquín Furriel y Alejandro Awada. Los tres grandes protagonistas de la película, Una muerte silenciosa.

La tragedia ocurre tras una noche fría y enigmática: mientras Octavio y Klaus, el poderoso terrateniente que es como un padre para él, comparten copas junto al fuego, tres adolescentes –Sofia, Julio y Max– se adentran en el bosque situado dentro del coto.

Un disparo irrumpe en la oscuridad, desatando un enigma que sacude a todo el pueblo.

Entre silencios, tensiones y el peso de la influencia de Klaus, Octavio se verá obligado a desentrañar qué ocurrió realmente esa noche entre muchos posibles culpables y así confrontar una verdad que amenaza con cambiarlo todo para siempre.

Disney Plus: elenco de la película Una muerte silenciosa

Joaquín Furriel

Alejandro Awada

Soledad Villamil

Víctor Laplace

María Marull

Patricio Contreras

Trailer de la película Una muerte silenciosa