el refugio atómico-pelicula-netflix (1)

Netflix: de qué trata la serie El refugio atómico

El refugio atómico narra la historia de dos familias multimillonarias que quedan atrapadas en un lujoso búnker subterráneo diseñado para sobrevivir al fin del mundo. Forzadas a convivir bajo tierra, deberán enfrentar viejas heridas no resueltas mientras salen a la luz oscuros secretos.

Afuera, un conflicto global sin precedentes amenaza con destruirlo todo. Adentro, la tensión, las traiciones y el poder se convierten en la verdadera bomba de relojería.

el refugio atómico-pelicula-netflix (2) Dos familias encerradas en un búnker bajo tierra se enfrentarán a los problemas no resueltos del pasado, mientras afuera está a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial.

Con la Tercera Guerra Mundial a punto de estallar, los refugiados en Kimera Underground Park verán en pantallas un espectáculo lleno de perplejidad y cómo el mundo que conocían se va desplomando sobre sus cabezas.

Mientras afuera la situación se vuelve cada vez más aterradora, ellos disfrutarán de su pequeña ciudad exclusiva con cancha de básquet, restaurante, jardín zen, coctelería, diván de psicólogo, gimnasio y spa.

Netflix: tráiler de la serie El refugio atómico

Embed - El Refugio Atómico | Tráiler Oficial | Netflix España

Reparto de El refugio atómico, serie de Netflix

Miren Ibarguren (Minerva)

Joaquín Furriel (Guillermo)

Natalia Verbeke (Frida)

Carlos Santos (Rafa)

Montse Guallar (Victoria)

Pau Simón (Max)

Alicia Falcó (Asia)

Agustina Bisio (Mimi)

Álex Villazán (Ciro)

Dónde ver la serie El refugio atómico, según la zona geográfica