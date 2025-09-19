Joaquín Furriel es uno de los protagonistas de El refugio atómico

Joaquín Furriel es uno de los protagonistas de El refugio atómico, la nueva serie de Netflix. 

De los creadores de La casa de papel, Álex Piña y Esther Martínez Lobato, llega a Netflix una de las series más esperadas de 2025 y que promete una trama dramática, emotiva y de suspenso. Pero su reparto también es sumamente atractivo: Joaquín Furriel, Miren Ibarguren y Natalia Verbeke.

Este viernes 19 de septiembre de 2025, un nuevo estreno revolucionó la plataforma de series y películas de Netflix. Se trata de El refugio atómico, un thriller español que fusiona el drama psicológico con la sátira social en una producción que redefine el género apocalíptico.

La serie El refugio atómico, que se desarrolla a lo largo de 8 capítulos, se centra en un par de familias multimillonarias que deberán adaptarse a vivir en un agujero de lujo, un búnker subterráneo lleno de enigmas en el que estallarán las cuentas pendientes por una herida del pasado.

el refugio atómico-pelicula-netflix (1)

Netflix: de qué trata la serie El refugio atómico

El refugio atómico narra la historia de dos familias multimillonarias que quedan atrapadas en un lujoso búnker subterráneo diseñado para sobrevivir al fin del mundo. Forzadas a convivir bajo tierra, deberán enfrentar viejas heridas no resueltas mientras salen a la luz oscuros secretos.

Afuera, un conflicto global sin precedentes amenaza con destruirlo todo. Adentro, la tensión, las traiciones y el poder se convierten en la verdadera bomba de relojería.

el refugio atómico-pelicula-netflix (2)
Dos familias encerradas en un b&uacute;nker bajo tierra se enfrentar&aacute;n a los problemas no resueltos del pasado, mientras afuera est&aacute; a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial.

Dos familias encerradas en un búnker bajo tierra se enfrentarán a los problemas no resueltos del pasado, mientras afuera está a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial.

Con la Tercera Guerra Mundial a punto de estallar, los refugiados en Kimera Underground Park verán en pantallas un espectáculo lleno de perplejidad y cómo el mundo que conocían se va desplomando sobre sus cabezas.

Mientras afuera la situación se vuelve cada vez más aterradora, ellos disfrutarán de su pequeña ciudad exclusiva con cancha de básquet, restaurante, jardín zen, coctelería, diván de psicólogo, gimnasio y spa.

Netflix: tráiler de la serie El refugio atómico

Embed - El Refugio Atómico | Tráiler Oficial | Netflix España

Reparto de El refugio atómico, serie de Netflix

  • Miren Ibarguren (Minerva)
  • Joaquín Furriel (Guillermo)
  • Natalia Verbeke (Frida)
  • Carlos Santos (Rafa)
  • Montse Guallar (Victoria)
  • Pau Simón (Max)
  • Alicia Falcó (Asia)
  • Agustina Bisio (Mimi)
  • Álex Villazán (Ciro)

Dónde ver la serie El refugio atómico, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie El refugio atómico se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie El refugio atómico se puede ver en Netflix.
  • España: la serie El refugio atómico se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar