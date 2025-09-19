Es película es una de las grandes apuestas de Netflix para este año entre sus entregas que son para reír y enamorarse a la vez. Y las primeras reacciones de los usuarios, son más que satisfactorias.

Esta entrega alemana, especial para ir palpitando el fin de semana, es un resonante estreno de septiembre que atrapa de entrada con su trama, que tiene como protagonista a una mujer que se muda de Alemania a Turquía con su prometido, conociendo los lujos de una desconocida dinastía familiar superadinerada.