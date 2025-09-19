Esta comedia romántica de Netflix, que cuenta con muchos pasajes dramáticos, está dirigida por Buket Alakus, cuenta con un guión de Chau Ngo y se estrenó este viernes 18 de septiembre de 2025 en el catálogo.
netflix-y-ella-dijo-quizas
La película de Netflix es uno de los grandes estrenos del 2025 y ya está dando que hablar.
Netflix: de qué trata la película Y ella dijo quizás
En el medio de la escena está Mavi (Beritan Balci), quien toda su vida vivió en Alemania. Pero todo cambia cuando descubre que su lugar en el mundo podría estar en Turquía, al descubrir que pertenece a una acaudalada familia de ese país. Es entonces qué al entrar en ese mundo de lujos, su vida personal y amorosa se sacuden como nunca.
netflix-y-ella-dijo-quizas-pelicula
Esta comedia romántica de Netflix es una joya para los usuarios que les gustan las películas para reírse y enamorarse.
Reparto de Y ella dijo quizás, película de Netflix
- Beritan Balci (Mavi)
- Sinan Gülec (Can)
- Serkan Çayoglu (Kent)
- Meral Perin (Yadigar)
- Anja Karmanski (Caroline Mehnert)
- Berke Cetin (Musa Yilmaz)
- Cansu Tosun (Leyla)
Tráiler de Y ella dijo quizás, película de Netflix
Embed - Y ella dijo quizás | Avance oficial | Netflix
Dónde ver la película Y ella dijo quizás, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Y ella dijo quizás se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película She said maybe se puede ver en Netflix.
- España: la película Y ella dijo quizás se puede ver en Netflix.