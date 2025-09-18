Los senadores Juri y Suarez se abstuvieron en la votación contra el veto de Milei a los ATN

senado atn congreso El resultado de la votación del rechazo del veto de Milei a la distribución de los ATN fue de 59 votos en contra del veto, 9 a favor y 3 abstenciones.

La respuesta de Suarez y Juri en un comunicado único

Desde prensa de los senadores Mariana Juri y Rodolfo Suarez dieron a conocer un comunicado con declaraciones de ambos, sin diferenciar el pensamiento de uno y otro.

"Tenemos que encontrar acuerdos para salir de esta profunda crisis", afirmaron los legisladores radicales tras abstenerse de votar el proyecto de modificación de reparto de los ATN.

"Los ATN son herramientas que bien utilizadas frente a situaciones de emergencias pueden colaborar con los argentinos, pero se ha tergiversado su destino, sobretodo en gobiernos kirchneristas, en donde se potenció el uso discrecional en la distribución de los fondos para premiar o castigar posturas políticas”, arrancaron.

"Resulta hasta irresponsable vaciar este fondo para atender situaciones excepcionales. Se está quitando así, al gobierno, una herramienta fundamental para atender reales emergencias de las provincias. Herramientas con las que además han contado todos los gobiernos y que se han utilizado con mayor o menor responsabilidad. Si en cada uno de los temas, en cada una de las sesiones, algunos creen que se trata de ganarle a alguien, seguiremos sin aportarle soluciones a los argentinos", concluyeron.

Rodolfo Suarez y Mariana Juri.jpg Los senadores radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri.

A qué apunta la ley de distribución de los ATN

El proyecto para coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) lo que hace es incorporar a la Ley de Presupuesto (la N° 11.672) un artículo que establece que el Fondo de ATN debe coparticiparse de forma automática y diaria con el mismo criterio de los fondos, y que “los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable”.

Hasta la incorporación de este artículo, no había legislación acerca de cómo distribuir los ATN, es decir que esto se hacía de forma discrecional y a criterio del PEN.

El argumento del equilibrio fiscal

Diputados convirtió en Ley esta iniciativa, pero la semana pasada, Milei vetó la ley, al igual que lo hizo con las demás leyes cuyos vetos fueron rechazados -Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y Financiamiento universitario).

El argumento del presidente para tomar esta decisión es siempre el mismo: no aceptar leyes que afecten al equilibrio fiscal y sostiene que estas iniciativas legislativas sí lo hacen.