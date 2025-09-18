Preocupación por el último parte médico de Thiago Medina: "No hay tiempo para perder..."

image Thiago Medina, el ex Gran Hermano 2022.

Cómo fue la primera operación a Thiago Medina

La primera operación que se le hizo al ex Gran Hermano, fue el 12 de septiembre. Allí le extirparon el bazo. En tanto, en el último parte médico se dio a conocer la operación a la que debería ser sometido por las astillas que tiene en el cuerpo, señaló Pía Shaw en el programa de Georgina Barbarrosa.

"Thiago se tiene que seguir recuperando para poder hacer la intervención. No va a ser trasladado porque hoy no es lo que recomiendan. Lo va a operar en ese hospital si sigue mejorando porque el parte indica líneas de fiebre", señaló y agregó un dato más que generó preocupación.

El dato que preocupa sobre Thiago Medina

La misma periodista se encargó de dar un dato preocupante sobre el estado de salud de Thiago Medina: "Algo en el cuerpo está llamando la atención. Eso retrasa la operación", explicó y añadió que: "Tienen que encontrar lo que está sucediendo porque la operación es fundamental. No hay tiempo para perder, pero no tiene que tener nada de fiebre", señaló.

Thiago Agustin Medina.JPG Thiago Medina

Qué dice el parte médico de Thiago Medina

El último parte médico sobre Thiago Medina indica lo siguiente:

"El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva. Durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica".

El parte médico también se encarga de decir que el estado de Thiago Medina es delicado, pero que hay una evolución positiva que permitiría reparar las costillas que tiene fracturadas, como así también los órganos comprometidos en los próximos días.

"Se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires", explicaron desde el hospital.