Adelantaron "Mood Primavera" por el pronóstico de lluvia: cuándo y dónde disfrutar de lo mejor del rock local

El subsecretario de Cultura Diego Gareca destacó: “La mayoría de los pronósticos indican que habrá mal tiempo el fin de semana y es por eso que hemos decidido adelantar todo para el viernes 19. Allí vamos a celebrar el Día de la Primavera y del Estudiante de la mejor manera, presentando en un mismo escenario a las mejores bandas de rock que tiene hoy por hoy Mendoza y que son admiradas y requeridas en todo el país y en varios países de América Latina”.

“Este será un momento de celebración del arte mendocino, porque dejará una marca que perdurará en el tiempo”, agregó.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, dijo que “es muy importante que la Provincia haya pensado en este departamento para hacer el evento central de uno de los días más esperados del año. Por eso vamos a poner a disposición de todos el Predio de la Virgen, que es de fácil acceso y que puede albergar a mucha gente”.

María Celeste Parrino, secretaria de Extensión Universitaria de la UNCuyo, puso énfasis en lo importante que es que la casa de estudios se sume al evento: “Desde hace muchos años, desde la UNCuyo apostamos a la música hecha en Mendoza, y que estemos unidos a la organización de este recital nos pone en un lugar de privilegio”.

Además, en el predio habrá torneo de videojuegos, torneo de truco 1vs1, competencia de canciones y competencia de rap (en el escenario alternativo), foodtrucks y mucho más.