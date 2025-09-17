Risas aseguradas: vuelve "Amigas desgraciadas" a la cartelera mendocina

Dirigida por Facundo Fozco, la pieza cuenta la historia de cinco amigas muy diferentes entre sí que se juntan una vez por semana a jugar a las cartas. Sin embargo, un día un hecho inesperado las obliga a sacar a relucir sus miserias, con una serie de enredos que prometen risas de principio a fin.

El elenco, compuesto por Viviana Manzanares, Renzo Bruno, Susana Leytes, Ricardo Nuarte y el mismo Facundo Fozco, da vida a una galería de personajes con los que el público femenino no tardará en sentirse identificado. La obra ha sido catalogada como una de las más exitosas de la compañía, logrando que "la gente salga fascinada de lo que se ha reído y lo bien que la ha pasado", según Fozco.