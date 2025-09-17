El próximo jueves 18 de septiembre, el elenco El Globo sube a escena con una nueva función de su exitosa comedia "Amigas desgraciadas". La obra se presentará a las 21:30 en el Teatro El Círculo (O. V. Andrade 510, 2do piso, Ciudad). Las entradas se pueden adquirir por Andes Ticket y en la boletería del teatro, donde además habrá descuentos para jubilados.
Risas aseguradas: vuelve "Amigas desgraciadas" a la cartelera mendocina
Aclamada por el público, la exitosa comedia del elenco El Globo regresa con una imperdible historia de enredos