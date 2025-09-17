Inicio Espectáculos Teatro
Este jueves

Risas aseguradas: vuelve "Amigas desgraciadas" a la cartelera mendocina

Aclamada por el público, la exitosa comedia del elenco El Globo regresa con una imperdible historia de enredos

Este jueves. "Amigas desgraciadas".

El próximo jueves 18 de septiembre, el elenco El Globo sube a escena con una nueva función de su exitosa comedia "Amigas desgraciadas". La obra se presentará a las 21:30 en el Teatro El Círculo (O. V. Andrade 510, 2do piso, Ciudad). Las entradas se pueden adquirir por Andes Ticket y en la boletería del teatro, donde además habrá descuentos para jubilados.

Dirigida por Facundo Fozco, la pieza cuenta la historia de cinco amigas muy diferentes entre sí que se juntan una vez por semana a jugar a las cartas. Sin embargo, un día un hecho inesperado las obliga a sacar a relucir sus miserias, con una serie de enredos que prometen risas de principio a fin.

El elenco, compuesto por Viviana Manzanares, Renzo Bruno, Susana Leytes, Ricardo Nuarte y el mismo Facundo Fozco, da vida a una galería de personajes con los que el público femenino no tardará en sentirse identificado. La obra ha sido catalogada como una de las más exitosas de la compañía, logrando que "la gente salga fascinada de lo que se ha reído y lo bien que la ha pasado", según Fozco.

