"Pollerudo": show de humor con el Flaco Pailos y Carla Dogliani en Mendoza

Lejos de los estereotipos, el espectáculo se adentra con picardía e inteligencia en las modernas dinámicas entre hombres y mujeres. El Flaco, con sus chistes clásicos y su narrativa desopilante, se complementa a la perfección con la versatilidad de Dogliani, quien aporta la vida a sus entrañables personajes, creando una sinergia única que transforma al público en un cómplice activo de la función. El show no solo invita a reírse, sino también a reflexionar, desde la comedia, sobre esas situaciones cotidianas que unen y divierten a todos.

Flaco Pailos.jpg El flaco Pailos llega a Mendoza con su humor desopilante e inteligente.

Con un formato ágil y dinámico, "Pollerudo" ha cosechado aplausos en cada rincón del país, consolidándose como uno de los espectáculos más exitosos del momento. Ahora, el dúo llega a Mendoza con una agenda cargada que recorrerá varias ciudades de la provincia. Una oportunidad única para disfrutar de una noche inolvidable, llena de carcajadas y buen humor, de la mano de dos de los más grandes talentos de la comedia argentina.