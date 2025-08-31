Inicio Espectáculos Humor
De gira

"Pollerudo": show de humor con el Flaco Pailos y Carla Dogliani en Mendoza

El humorista cordobés se une a la multifacética comediante para una gira por nuestra provincia que promete risas por montones

Por UNO
Pollerudo

"Pollerudo", el show del Flaco Pailos y Carla Dogliani llega a Mendoza. 

El humor cordobés llega a Mendoza de la mano de dos figuras indiscutidas de la escena nacional. Flaco Pailos, el reconocido humorista con décadas de trayectoria y un estilo inconfundible, se une a la talentosa Carla Dogliani, la comediante que brilló con su personaje "La Bicho", para presentar "Pollerudo", un show que promete ser un viaje hilarante por las particularidades de las relaciones de pareja. Las entradas a las distintas presentaciones (ver más abajo) se consiguen en Entradaweb.

Lejos de los estereotipos, el espectáculo se adentra con picardía e inteligencia en las modernas dinámicas entre hombres y mujeres. El Flaco, con sus chistes clásicos y su narrativa desopilante, se complementa a la perfección con la versatilidad de Dogliani, quien aporta la vida a sus entrañables personajes, creando una sinergia única que transforma al público en un cómplice activo de la función. El show no solo invita a reírse, sino también a reflexionar, desde la comedia, sobre esas situaciones cotidianas que unen y divierten a todos.

Flaco Pailos.jpg
El flaco Pailos llega a Mendoza con su humor desopilante e inteligente.

El flaco Pailos llega a Mendoza con su humor desopilante e inteligente.

Con un formato ágil y dinámico, "Pollerudo" ha cosechado aplausos en cada rincón del país, consolidándose como uno de los espectáculos más exitosos del momento. Ahora, el dúo llega a Mendoza con una agenda cargada que recorrerá varias ciudades de la provincia. Una oportunidad única para disfrutar de una noche inolvidable, llena de carcajadas y buen humor, de la mano de dos de los más grandes talentos de la comedia argentina.

"Pollerudo": Flaco Pailos en Mendoza

  • 10 de septiembre, a las 21. Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, Malargüe.
  • 11 de septiembre, a las 21. Auditorio Excelsior, San Rafael.
  • 12 de septiembre, a las 21. Cine Teatro Real de la Consulta, San Carlos.
  • 13 de septiembre a las 21. Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz

