El humor cordobés llega a Mendoza de la mano de dos figuras indiscutidas de la escena nacional. Flaco Pailos, el reconocido humorista con décadas de trayectoria y un estilo inconfundible, se une a la talentosa Carla Dogliani, la comediante que brilló con su personaje "La Bicho", para presentar "Pollerudo", un show que promete ser un viaje hilarante por las particularidades de las relaciones de pareja. Las entradas a las distintas presentaciones (ver más abajo) se consiguen en Entradaweb.
"Pollerudo": show de humor con el Flaco Pailos y Carla Dogliani en Mendoza
El humorista cordobés se une a la multifacética comediante para una gira por nuestra provincia que promete risas por montones